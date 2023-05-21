Иностранный фильм ужасов вызвал интерес у кинозрителей в ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В кинопрокате ЯНАО второе место по итогам уикенда с 18 по 21 мая занял фильм ужасов совместного производства Мексики, США и Доминиканской республики — «Мегалодон». Статистика сборов приводится на сайте единой информационной автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).

«По итогам уикенда с 18 по 21 мая в кинотеатрах ЯНАО второе место занимает фильм „Мегалодон“. За четыре дня он собрал в окружном кинопрокате 206 тысяч 125 рублей», — сообщается на портале ЕАИС.

По информации сервиса «Кинопоиск» фильм режиссера Адриана Грюнберга «Мегалодон» рассказывает об ископаемом чудовище — мегалодоне. В центре внимания картины — борьба между древним злом и семьей, прибывшей на отдых.

Ранее URA.RU рассказало, что в кинотеатрах ЯНАО лидирует российский фильм «Вызов», часть эпизодов которого снималась в космосе. Картина по итогам прошедшего уикенда собрала в прокате 256 тысяч 250 рублей.