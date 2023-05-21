21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Мексиканский фильм ужасов привлек внимание жителей ЯНАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, кинотеатр, кинозал, кино
Иностранный фильм ужасов вызвал интерес у кинозрителей в ЯНАО Фото:

В кинопрокате ЯНАО второе место по итогам уикенда с 18 по 21 мая занял фильм ужасов совместного производства Мексики, США и Доминиканской республики — «Мегалодон». Статистика сборов приводится на сайте единой информационной автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).

«По итогам уикенда с 18 по 21 мая в кинотеатрах ЯНАО второе место занимает фильм „Мегалодон“. За четыре дня он собрал в окружном кинопрокате 206 тысяч 125 рублей», — сообщается на портале ЕАИС.

По информации сервиса «Кинопоиск» фильм режиссера Адриана Грюнберга «Мегалодон» рассказывает об ископаемом чудовище — мегалодоне. В центре внимания картины — борьба между древним злом и семьей, прибывшей на отдых.

Ранее URA.RU рассказало, что в кинотеатрах ЯНАО лидирует российский фильм «Вызов», часть эпизодов которого снималась в космосе. Картина по итогам прошедшего уикенда собрала в прокате 256 тысяч 250 рублей.

Топ-10 фильмов в кинотеатрах ЯНАО по кассовым сборам с 18 по 21 мая
Топ-10 фильмов в кинотеатрах ЯНАО по кассовым сборам с 18 по 21 мая
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В кинопрокате ЯНАО второе место по итогам уикенда с 18 по 21 мая занял фильм ужасов совместного производства Мексики, США и Доминиканской республики — «Мегалодон». Статистика сборов приводится на сайте единой информационной автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «По итогам уикенда с 18 по 21 мая в кинотеатрах ЯНАО второе место занимает фильм „Мегалодон“. За четыре дня он собрал в окружном кинопрокате 206 тысяч 125 рублей», — сообщается на портале ЕАИС. По информации сервиса «Кинопоиск» фильм режиссера Адриана Грюнберга «Мегалодон» рассказывает об ископаемом чудовище — мегалодоне. В центре внимания картины — борьба между древним злом и семьей, прибывшей на отдых. Ранее URA.RU рассказало, что в кинотеатрах ЯНАО лидирует российский фильм «Вызов», часть эпизодов которого снималась в космосе. Картина по итогам прошедшего уикенда собрала в прокате 256 тысяч 250 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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