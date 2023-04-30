30 апреля 2023
29 апреля 2023
28 апреля 2023

Фильм, снятый в космосе, вызвал ажиотаж у жителей ЯНАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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"Кино вслепую" Пассаж "Ушатава", зрительный зал, кино
Фильм «Вызов» в ЯНАО посмотрели почти 11 тысяч зрителей Фото:

Жители ЯНАО массово идут в кинотеатры, чтобы посмотреть российский фильм «Вызов», часть которого сняли в космосе.За десять дней проката кино посмотрели почти одиннадцать тысяч ямальцев, сообщается на портале единой информационной автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).

«В ЯНАО фильм „Вызов“ за период с 20 по 30 апреля посмотрело 10899 зрителей. В окружном прокате кино собрало 3 миллиона 935 тысяч рублей», — сообщается на портале ЕАИС.

Для сравнения, голливудский блокбастер «Джон Уик 4», премьера которого состоялась в России 23 марта, за весь период проката посмотрело 6 тысяч 600 ямальцев. На текущий момент сборы «Вызова» в округе уступают только семейной комедии «Чебурашка».

Ранее URA.RU рассказало, что за первый уик-энд проката «Джон Уик 4» зрительские сборы в ЯНАО составили более одного миллиона рублей. Фильм посмотрело более двух тысяч зрителей.

Рейтинг проката фильмов в кинотеатрах ЯНАО за апрель
Рейтинг проката фильмов в кинотеатрах ЯНАО за апрель
Фото:

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Жители ЯНАО массово идут в кинотеатры, чтобы посмотреть российский фильм «Вызов», часть которого сняли в космосе.За десять дней проката кино посмотрели почти одиннадцать тысяч ямальцев, сообщается на портале единой информационной автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «В ЯНАО фильм „Вызов“ за период с 20 по 30 апреля посмотрело 10899 зрителей. В окружном прокате кино собрало 3 миллиона 935 тысяч рублей», — сообщается на портале ЕАИС. Для сравнения, голливудский блокбастер «Джон Уик 4», премьера которого состоялась в России 23 марта, за весь период проката посмотрело 6 тысяч 600 ямальцев. На текущий момент сборы «Вызова» в округе уступают только семейной комедии «Чебурашка». Ранее URA.RU рассказало, что за первый уик-энд проката «Джон Уик 4» зрительские сборы в ЯНАО составили более одного миллиона рублей. Фильм посмотрело более двух тысяч зрителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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