Жители ЯНАО массово идут в кинотеатры, чтобы посмотреть российский фильм «Вызов», часть которого сняли в космосе.За десять дней проката кино посмотрели почти одиннадцать тысяч ямальцев, сообщается на портале единой информационной автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).
«В ЯНАО фильм „Вызов“ за период с 20 по 30 апреля посмотрело 10899 зрителей. В окружном прокате кино собрало 3 миллиона 935 тысяч рублей», — сообщается на портале ЕАИС.
Для сравнения, голливудский блокбастер «Джон Уик 4», премьера которого состоялась в России 23 марта, за весь период проката посмотрело 6 тысяч 600 ямальцев. На текущий момент сборы «Вызова» в округе уступают только семейной комедии «Чебурашка».
Ранее URA.RU рассказало, что за первый уик-энд проката «Джон Уик 4» зрительские сборы в ЯНАО составили более одного миллиона рублей. Фильм посмотрело более двух тысяч зрителей.
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