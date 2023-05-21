Власти Кургана ввели единый проездной в автобусах

В Кургане ввели единый проездной на автобусах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане с июня на 40 новых автобусных маршрутах начнет действовать единая транспортная карта. Об этом 22 мая на пресс-конференции в мэрии рассказала глава Кургана Елена Ситникова, передает корреспондент URA.RU.

«В июне текущего года на всех маршрутах, которые работают по регулируемому тарифу, можно будет воспользоваться услугой „Единый проездной“. По этому единому проездному горожане смогут ездить по льготной цене на всех маршрутах регулируемого тарифа», — сообщила Ситникова.

Глава департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Андрей Плешков объяснил, что стоимость транспортной карты составляет 120 рублей. Если у пассажира уже есть транспортная карта, то ее приобретать не нужно. Стоимость 100 поездок составит 2200 рублей. Те поездки, которые останутся неиспользованными до конца месяца, сгорают. Карты можно купить в кассах автовокзала, салоне «ПроСвязь», магазине «Светофор», который находится возле остановки ЖБИ и в офисе ООО «ЭлКарт» (Машиностроителей, 36, оф. 308). Персональные данные не нужны для оформления карты. Счет на проездном можно пополнить с помощью сервисов Сбербанка. В мэрии добавили, что карты «Кузнечик» продолжат действовать.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане введут единую карту скидок для автобусов. Она будет действовать на всех маршрутах. По данным мэрии города, благодаря данной карте пассажиры смогут сэкономить на поездках. Также сообщалось, что для решения транспортной реформы в Кургане могут перенять опыт Москвы. В частности, одна из возможностей ее решения введение проездного по типу карты «Тройка».