В Кургане предлагают перенять опыт Москвы, чтобы решить проблему транспортной реформы

В Кургане предлагают ввести проездные по типу карты «Тройка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Депутат курганской городской думы Алексей Маркин предлагает перенять опыт Москвы и других городов, чтобы решить проблемы транспортной реформы. Об этом он написал на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Одно из возможных решений — проездной по типу карты „Тройка“, которая работает в Москве и дает право бесплатной пересадки в течение определенного времени», — говорит Маркин. К такому выводу он пришел после встречи с избирателями, где люди рассказывали ему о трудностях в связи с транспортной реформой. Одной из основных проблем стало увеличение стоимости проезда в связи с пересадками с одного маршрута на другой.

Поскольку Маркин напрямую связан со сферой перевозок (он является директором по развитию сервиса заказа такси «Максим»), он намерен изучить опыт работы городского маршрутного транспорта не только в других регионах.но даже странах. «Посмотрим успешные практики и далее будем выходить с рабочими предложениями о корректировке транспортной реформы в администрацию города Кургана», — заключил депутат.

До этого URA.RU писало, что производители поставят Кургану новые автобусы не раньше апреля. В «Союзе транспортных организаций Курганской области» сообщили, что при идеальных обстоятельствах, удалось бы сразу запустить 250 новых автобусов по маршрутам, но ни у кого нет на это денег.

Избиратели пожаловались депутату Маркину на проблемы с новыми автобусными маршрутами Фото: Алексей Маркин, соцсеть «ВКонтакте»