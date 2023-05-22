Семья Галины Польских опровергла информацию о ее госпитализации

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Родственники актрисы заявили, что она просто сдает анализы Фото:

Галина Польских не госпитализирована и находится дома. Об этом заявила семья актрисы.

Ранее telegram-канал «112» сообщил о госпитализации народной артистки РСФСР из-за проблем с сердцем. Родственница актрисы опровергла эту информацию. «Сдать анализы или сделать кардиограмму не значит госпитализацию. Людям надо проверять здоровье», — сообщила она ТАСС.

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Галина Польских не госпитализирована и находится дома. Об этом заявила семья актрисы. Ранее telegram-канал «112» сообщил о госпитализации народной артистки РСФСР из-за проблем с сердцем. Родственница актрисы опровергла эту информацию. «Сдать анализы или сделать кардиограмму не значит госпитализацию. Людям надо проверять здоровье», — сообщила она ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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