Семья Галины Польских опровергла информацию о ее госпитализации

Родственники актрисы заявили, что она просто сдает анализы
Галина Польских не госпитализирована и находится дома. Об этом заявила семья актрисы.
Ранее telegram-канал «112» сообщил о госпитализации народной артистки РСФСР из-за проблем с сердцем. Родственница актрисы опровергла эту информацию. «Сдать анализы или сделать кардиограмму не значит госпитализацию. Людям надо проверять здоровье», — сообщила она ТАСС.
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