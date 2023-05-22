Семья Галины Польских опровергла информацию о ее госпитализации 22 мая 2023 в 18:28 Размер текста - 17 + Родственники актрисы заявили, что она просто сдает анализы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Галина Польских не госпитализирована и находится дома. Об этом заявила семья актрисы. Ранее telegram-канал «112» сообщил о госпитализации народной артистки РСФСР из-за проблем с сердцем. Родственница актрисы опровергла эту информацию. «Сдать анализы или сделать кардиограмму не значит госпитализацию. Людям надо проверять здоровье», — сообщила она ТАСС. Галина Польских не госпитализирована и находится дома. Об этом заявила семья актрисы. Ранее telegram-канал «112» сообщил о госпитализации народной артистки РСФСР из-за проблем с сердцем. Родственница актрисы опровергла эту информацию. «Сдать анализы или сделать кардиограмму не значит госпитализацию. Людям надо проверять здоровье», — сообщила она ТАСС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям