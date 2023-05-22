112: актрису Галину Польских госпитализировали из-за проблем с сердцем

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Актриса проведет под наблюдением врачей несколько дней
Актриса проведет под наблюдением врачей несколько дней Фото:

Народная артистка РСФСР Галина Польских попала в больницу из-за проблем с сердцем и давлением. Актриса доставлена в одно из специализированных медучреждений Москвы.

«Актрису ждет всестороннее обследование», — сообщает telegram-канал 112. По данным издания, врачи должны провести Польских коррекцию лечения хронических заболеваний. Актриса проведет под наблюдением врачей несколько дней.

Галина Польских — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, народная артистка РСФСР. Зрителям известна по ролям в телесериале «Тени исчезают в полдень», «По семейным обстоятельствам», «Выше радуги», «Любить по-русски» и другим.

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Народная артистка РСФСР Галина Польских попала в больницу из-за проблем с сердцем и давлением. Актриса доставлена в одно из специализированных медучреждений Москвы. «Актрису ждет всестороннее обследование», — сообщает telegram-канал 112. По данным издания, врачи должны провести Польских коррекцию лечения хронических заболеваний. Актриса проведет под наблюдением врачей несколько дней. Галина Польских — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, народная артистка РСФСР. Зрителям известна по ролям в телесериале «Тени исчезают в полдень», «По семейным обстоятельствам», «Выше радуги», «Любить по-русски» и другим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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