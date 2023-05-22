112: актрису Галину Польских госпитализировали из-за проблем с сердцем 22 мая 2023 в 16:51 Размер текста - 17 + Актриса проведет под наблюдением врачей несколько дней Фото: Вадим Тараканов / ТАСС Народная артистка РСФСР Галина Польских попала в больницу из-за проблем с сердцем и давлением. Актриса доставлена в одно из специализированных медучреждений Москвы. «Актрису ждет всестороннее обследование», — сообщает telegram-канал 112. По данным издания, врачи должны провести Польских коррекцию лечения хронических заболеваний. Актриса проведет под наблюдением врачей несколько дней. Галина Польских — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, народная артистка РСФСР. Зрителям известна по ролям в телесериале «Тени исчезают в полдень», «По семейным обстоятельствам», «Выше радуги», «Любить по-русски» и другим. Народная артистка РСФСР Галина Польских попала в больницу из-за проблем с сердцем и давлением. Актриса доставлена в одно из специализированных медучреждений Москвы. «Актрису ждет всестороннее обследование», — сообщает telegram-канал 112. По данным издания, врачи должны провести Польских коррекцию лечения хронических заболеваний. Актриса проведет под наблюдением врачей несколько дней. Галина Польских — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, народная артистка РСФСР. Зрителям известна по ролям в телесериале «Тени исчезают в полдень», «По семейным обстоятельствам», «Выше радуги», «Любить по-русски» и другим. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям