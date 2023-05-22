Власти Перми заказали для ледового городка декорацию за 6,666 млн рублей

23 мая 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Власти Перми уже начали готовиться к зиме Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми предстоящей зимой главный ледовый городок украсит новая объемная декорация «Море». Она обойдется бюджету в 6,666 млн рублей. Контракт на изготовление декорации уже заключен. «Изготовление декорации „Море“. Данная декорация используется для проведения новогодних тематических интерактивных программ, проводимых на территории ледового городка 2023-2024», — указано в техзадании, опубликованном на портале госзакупок. Работы должны быть выполнены до 15 декабря. Декорация будет состоять из 328 модулей, а ее общая площадь составит 340 квадратных метров. «Волны» должны имитировать светодиодные элементы высотой 1,3 метра. Всего их будет установлено 136 тысяч. Как ранее рассказывало URA.RU, ледовый городок сезона 2022-2023 обошелся пермским властям 29,75 млн рублей. Как он выглядел, вы можете посмотреть в нашем фоторепортаже.

В Перми предстоящей зимой главный ледовый городок украсит новая объемная декорация «Море». Она обойдется бюджету в 6,666 млн рублей. Контракт на изготовление декорации уже заключен. «Изготовление декорации „Море“. Данная декорация используется для проведения новогодних тематических интерактивных программ, проводимых на территории ледового городка 2023-2024», — указано в техзадании, опубликованном на портале госзакупок. Работы должны быть выполнены до 15 декабря. Декорация будет состоять из 328 модулей, а ее общая площадь составит 340 квадратных метров. «Волны» должны имитировать светодиодные элементы высотой 1,3 метра. Всего их будет установлено 136 тысяч. Как ранее рассказывало URA.RU, ледовый городок сезона 2022-2023 обошелся пермским властям 29,75 млн рублей. Как он выглядел, вы можете посмотреть в нашем фоторепортаже.