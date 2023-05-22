22 мая 2023

Власти Перми заказали для ледового городка декорацию за 6,666 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка на площади Эспланада. Пермь, строительство ледового городка
Власти Перми уже начали готовиться к зиме Фото:

В Перми предстоящей зимой главный ледовый городок украсит новая объемная декорация «Море». Она обойдется бюджету в 6,666 млн рублей. Контракт на изготовление декорации уже заключен.

«Изготовление декорации „Море“. Данная декорация используется для проведения новогодних тематических интерактивных программ, проводимых на территории ледового городка 2023-2024», — указано в техзадании, опубликованном на портале госзакупок. Работы должны быть выполнены до 15 декабря.

Декорация будет состоять из 328 модулей, а ее общая площадь составит 340 квадратных метров. «Волны» должны имитировать светодиодные элементы высотой 1,3 метра. Всего их будет установлено 136 тысяч.

Как ранее рассказывало URA.RU, ледовый городок сезона 2022-2023 обошелся пермским властям 29,75 млн рублей. Как он выглядел, вы можете посмотреть в нашем фоторепортаже.

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В Перми предстоящей зимой главный ледовый городок украсит новая объемная декорация «Море». Она обойдется бюджету в 6,666 млн рублей. Контракт на изготовление декорации уже заключен. «Изготовление декорации „Море“. Данная декорация используется для проведения новогодних тематических интерактивных программ, проводимых на территории ледового городка 2023-2024», — указано в техзадании, опубликованном на портале госзакупок. Работы должны быть выполнены до 15 декабря. Декорация будет состоять из 328 модулей, а ее общая площадь составит 340 квадратных метров. «Волны» должны имитировать светодиодные элементы высотой 1,3 метра. Всего их будет установлено 136 тысяч. Как ранее рассказывало URA.RU, ледовый городок сезона 2022-2023 обошелся пермским властям 29,75 млн рублей. Как он выглядел, вы можете посмотреть в нашем фоторепортаже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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