Власти Перми показали ледовый парк на городской эспланаде. Фото, видео

29 декабря 2022 в 21:22 Размер текста - 17 +

Ледовый парк откроют для всех 30 декабря Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми показали журналистам ледовый парк «Виват-Пермь», открытый на эспланаде. По словам главы департамента культуры и молодежной политики администрации города Василия Головина, парк будет располагаться на всех трех частях эспланады, а все объекты будут посвящены Перми. Каток в ледовом парке откроется для всех желающих 30 декабря в 17:00. Ранее власти перенесли открытие городка из-за потепления. «Накануне нашего любимого праздника мы открываем наш ледовый парк „Виват-Пермь“. Сегодня у нас уже состоится открытие ледового катка. Завтра он начнет работать для наших жителей и гостей города, как и весь парк», — рассказал Василий Головин. Как будет выглядеть ледовый парк — в фоторепортаже URA.RU.

Власти Перми показали журналистам ледовый парк «Виват-Пермь», открытый на эспланаде. По словам главы департамента культуры и молодежной политики администрации города Василия Головина, парк будет располагаться на всех трех частях эспланады, а все объекты будут посвящены Перми. Каток в ледовом парке откроется для всех желающих 30 декабря в 17:00. Ранее власти перенесли открытие городка из-за потепления. «Накануне нашего любимого праздника мы открываем наш ледовый парк „Виват-Пермь“. Сегодня у нас уже состоится открытие ледового катка. Завтра он начнет работать для наших жителей и гостей города, как и весь парк», — рассказал Василий Головин. Как будет выглядеть ледовый парк — в фоторепортаже URA.RU.