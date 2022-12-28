28 декабря 2022

Власти Перми показали ледовый парк на городской эспланаде. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство новогоднего ледяного городка на площади Эспланада. Пермь, ледовый городок на эспланаде
Ледовый парк откроют для всех 30 декабря Фото:

Власти Перми показали журналистам ледовый парк «Виват-Пермь», открытый на эспланаде. По словам главы департамента культуры и молодежной политики администрации города Василия Головина, парк будет располагаться на всех трех частях эспланады, а все объекты будут посвящены Перми. Каток в ледовом парке откроется для всех желающих 30 декабря в 17:00. Ранее власти перенесли открытие городка из-за потепления.

«Накануне нашего любимого праздника мы открываем наш ледовый парк „Виват-Пермь“. Сегодня у нас уже состоится открытие ледового катка. Завтра он начнет работать для наших жителей и гостей города, как и весь парк», — рассказал Василий Головин. Как будет выглядеть ледовый парк — в фоторепортаже URA.RU.

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Власти Перми показали журналистам ледовый парк «Виват-Пермь», открытый на эспланаде. По словам главы департамента культуры и молодежной политики администрации города Василия Головина, парк будет располагаться на всех трех частях эспланады, а все объекты будут посвящены Перми. Каток в ледовом парке откроется для всех желающих 30 декабря в 17:00. Ранее власти перенесли открытие городка из-за потепления. «Накануне нашего любимого праздника мы открываем наш ледовый парк „Виват-Пермь“. Сегодня у нас уже состоится открытие ледового катка. Завтра он начнет работать для наших жителей и гостей города, как и весь парк», — рассказал Василий Головин. Как будет выглядеть ледовый парк — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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