03 октября 2022

Аукцион по строительству ледового городка в Перми выиграл единственный подрядчик

В Перми выбрали подрядчика, который построит ледовый городок за 30 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Украшение города к Новому Году. Пермь, ледовый городок, новогодняя елка, новогодняя площадь, украшение города, новогоднее оформление
В этом году стоимость строительства и обслуживания ледового городка составит 30 млн рублей, в прошлом цена контракта была 10 млн Фото:

В Перми завершился аукцион по выбору подрядчика ледового городка на эспланаде. Победителем признали индивидуального предпринимателя Алексея Тютнева. Заявка от него была единственной.

«Сумма контракта составила 29,75 млн рублей. Согласно условиям, подрядчик должен смонтировать новогодний комплекс с 7 ноября до 27 декабря этого года. Ледовый городок будет работать с 28 декабря 2022 года по 19 февраля 2023 года. А с 20 февраля по 6 марта следующего года его должны демонтировать», — сообщает издание РБК-Пермь.

Подрядчик должен установить и обслужить 19 зимних объектов, среди них трехметровые горки, композиции, посвященные 300-летию Перми, ледовый лабиринт и другие. Год назад работы по обустройству площадки и ее обслуживанию оценивались по контракту в 10 млн рублей. Строительством ледового городка на эспланаде в Перми в прошлом году тоже занимался ИП Алексей Тютнев, он также является гендиректором и председателем фонда скульпторов России «Единение».

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В Перми завершился аукцион по выбору подрядчика ледового городка на эспланаде. Победителем признали индивидуального предпринимателя Алексея Тютнева. Заявка от него была единственной. «Сумма контракта составила 29,75 млн рублей. Согласно условиям, подрядчик должен смонтировать новогодний комплекс с 7 ноября до 27 декабря этого года. Ледовый городок будет работать с 28 декабря 2022 года по 19 февраля 2023 года. А с 20 февраля по 6 марта следующего года его должны демонтировать», — сообщает издание РБК-Пермь. Подрядчик должен установить и обслужить 19 зимних объектов, среди них трехметровые горки, композиции, посвященные 300-летию Перми, ледовый лабиринт и другие. Год назад работы по обустройству площадки и ее обслуживанию оценивались по контракту в 10 млн рублей. Строительством ледового городка на эспланаде в Перми в прошлом году тоже занимался ИП Алексей Тютнев, он также является гендиректором и председателем фонда скульпторов России «Единение».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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