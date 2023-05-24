24 мая 2023

Курганец, сбивший девочку с самоката, попросил отпустить его из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сабуров Абдулвахоб. Челябинск, сизо, тюрьма, подсудимый, суд, клетка, руки
Курганец подал апелляцию после помещения в СИЗО Фото:

Житель Кургана, помещенный под стражу в ходе следствия по делу о причинении травм девочке, которую он сбросил с самоката, попросил отменить меру пресечения. Об этом сообщается на сайте Курганского областного суда.

«Уголовные дела — апелляция. Перечень статей: УК РФ: ст. 111 ч.2 п. д УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Об избрании меры пресечения в виде заключения Б. под стражу», — говорится в картотеке суда. Курганца задержали после того, как в соцсетях появилось видео с падением девочки с самоката после созданной мужчиной помехи. Его поместили в СИЗО до 12 июля.

В областном суде URA.RU подтвердили информацию об апелляции. Жалобу на решение о мере пресечения подал защитник обвиняемого. Дело рассмотрят 26 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что девочка пострадала при падении с самоката. Травму ребенок получил после того, как горожанин выставил руку, когда она проезжала мимо него.

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Житель Кургана, помещенный под стражу в ходе следствия по делу о причинении травм девочке, которую он сбросил с самоката, попросил отменить меру пресечения. Об этом сообщается на сайте Курганского областного суда. «Уголовные дела — апелляция. Перечень статей: УК РФ: ст. 111 ч.2 п. д УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Об избрании меры пресечения в виде заключения Б. под стражу», — говорится в картотеке суда. Курганца задержали после того, как в соцсетях появилось видео с падением девочки с самоката после созданной мужчиной помехи. Его поместили в СИЗО до 12 июля. В областном суде URA.RU подтвердили информацию об апелляции. Жалобу на решение о мере пресечения подал защитник обвиняемого. Дело рассмотрят 26 мая. Ранее URA.RU сообщало, что девочка пострадала при падении с самоката. Травму ребенок получил после того, как горожанин выставил руку, когда она проезжала мимо него.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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