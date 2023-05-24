Курганец, сбивший девочку с самоката, попросил отпустить его из СИЗО

Курганец подал апелляцию после помещения в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Кургана, помещенный под стражу в ходе следствия по делу о причинении травм девочке, которую он сбросил с самоката, попросил отменить меру пресечения. Об этом сообщается на сайте Курганского областного суда.

«Уголовные дела — апелляция. Перечень статей: УК РФ: ст. 111 ч.2 п. д УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Об избрании меры пресечения в виде заключения Б. под стражу», — говорится в картотеке суда. Курганца задержали после того, как в соцсетях появилось видео с падением девочки с самоката после созданной мужчиной помехи. Его поместили в СИЗО до 12 июля.

В областном суде URA.RU подтвердили информацию об апелляции. Жалобу на решение о мере пресечения подал защитник обвиняемого. Дело рассмотрят 26 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что девочка пострадала при падении с самоката. Травму ребенок получил после того, как горожанин выставил руку, когда она проезжала мимо него.