Курганец сбил школьницу с самоката, и она сломала спину. Видео

12 мая 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

В Кургане школьница сломала позвоночник после того, как ее сбил рукой мужчина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана сбил рукой школьницу, которая проезжала мимо на самокате. В результате падения девочка сломала позвоночник. Об этом сообщается в telegram-канале «Ural Mash». В УМВД России по Курганской области URA.RU данную информацию подтвердили. «12-летняя Маша (имя изменено) ехала домой мимо школы № 63. Навстречу шли два товарища, один их них специально вытянул руку и создал препятствие для девочки. Она отлетела на асфальт и сильно ударилась. Мужчины даже не остановились, первую помощь оказали прохожие», — говорится в telegram-канале. Школьница поступила в больницу с переломом 5—7 позвонков и подозрением на перелом 12-го. В пресс-службе УМВД региона URA.RU сообщили, что данный факт зарегистрирован в отделе полиции №3 по городу Кургану. «Лицо, причастное, к совершению данных действий, установлено сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3. Им оказался 49-летний мужчина, В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — сообщили в ведомстве.

Житель Кургана сбил рукой школьницу, которая проезжала мимо на самокате. В результате падения девочка сломала позвоночник. Об этом сообщается в telegram-канале «Ural Mash». В УМВД России по Курганской области URA.RU данную информацию подтвердили. «12-летняя Маша (имя изменено) ехала домой мимо школы № 63. Навстречу шли два товарища, один их них специально вытянул руку и создал препятствие для девочки. Она отлетела на асфальт и сильно ударилась. Мужчины даже не остановились, первую помощь оказали прохожие», — говорится в telegram-канале. Школьница поступила в больницу с переломом 5—7 позвонков и подозрением на перелом 12-го. В пресс-службе УМВД региона URA.RU сообщили, что данный факт зарегистрирован в отделе полиции №3 по городу Кургану. «Лицо, причастное, к совершению данных действий, установлено сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3. Им оказался 49-летний мужчина, В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — сообщили в ведомстве.