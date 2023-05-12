12 мая 2023

Силовики задержали мужчину, ударившего ребенка на самокате в Кургане. Видео

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Подозреваемый был задержан Фото:

Курганские следователи установили личность и задержали предполагаемого злоумышленника, который ударил проезжавшего мимо него на самокате ребенка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пояснили в пресс-службе СУ СКРФ по Курганской области.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан 49-летний житель Кургана. Следователем СК готовится ходатайство в суд о его заключении под стражу», — написано на сайте ведомства.

Инцидент произошел вечером 5 мая в столице региона на бульваре Солнечном. Мужчина, стоя на тротуаре, ударил рукой в область шеи проезжавшую мимо на самокате 12-летнюю девочку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу.

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Курганские следователи установили личность и задержали предполагаемого злоумышленника, который ударил проезжавшего мимо него на самокате ребенка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пояснили в пресс-службе СУ СКРФ по Курганской области. «По подозрению в совершении указанного преступления задержан 49-летний житель Кургана. Следователем СК готовится ходатайство в суд о его заключении под стражу», — написано на сайте ведомства. Инцидент произошел вечером 5 мая в столице региона на бульваре Солнечном. Мужчина, стоя на тротуаре, ударил рукой в область шеи проезжавшую мимо на самокате 12-летнюю девочку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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