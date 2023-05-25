Челябинский трамвай в Уфе переделали под книжный салон. Фото

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Презентация музыкального трамвая и джаз-ансамбль "Уральский диксиленд". Челябинск, общественный транспорт, трамвайное депо №1, челябинские трамваи
Трамвай переоборудовали на время проведения книжной ярмарки Фото:

Трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, Челябинская область) в Уфе оборудовали в качестве книжного салона. Как отметили в пресс-службе предприятия, забрендировали вагон на время проведения в Башкортостане книжной ярмарки.

«Трамвай УКВЗ стал арт-объектом. Салон яркого вагона оформлен цитатами из произведений мировой классической литературы. Выход приурочен к Международной книжной ярмарке», — отметили на УКВЗ.

Мероприятие проводится в период с 26 по 28 мая. Вагон украшен плакатами, информационными справками и табличками. Эргономика трамвая позволила разместить в нем книжную полку. Во время поездки пассажиры могут почитать книгу, послушать аудиозаписи литературных произведений.

На заводе напомнили, что в 2022 году в Таганроге трамвай УКВЗ открыл новый театральный сезон, помог поставить спортивный рекорд России. За творческие находки предприятие награждено гран-при коммуникационной премии LOUD.

Трамвай из Уст-Катава в Уфе сделали культурным пространством
Трамвай из Уст-Катава в Уфе сделали культурным пространством
Фото:

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Трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, Челябинская область) в Уфе оборудовали в качестве книжного салона. Как отметили в пресс-службе предприятия, забрендировали вагон на время проведения в Башкортостане книжной ярмарки. «Трамвай УКВЗ стал арт-объектом. Салон яркого вагона оформлен цитатами из произведений мировой классической литературы. Выход приурочен к Международной книжной ярмарке», — отметили на УКВЗ. Мероприятие проводится в период с 26 по 28 мая. Вагон украшен плакатами, информационными справками и табличками. Эргономика трамвая позволила разместить в нем книжную полку. Во время поездки пассажиры могут почитать книгу, послушать аудиозаписи литературных произведений. На заводе напомнили, что в 2022 году в Таганроге трамвай УКВЗ открыл новый театральный сезон, помог поставить спортивный рекорд России. За творческие находки предприятие награждено гран-при коммуникационной премии LOUD.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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