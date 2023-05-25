Трамвай переоборудовали на время проведения книжной ярмарки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, Челябинская область) в Уфе оборудовали в качестве книжного салона. Как отметили в пресс-службе предприятия, забрендировали вагон на время проведения в Башкортостане книжной ярмарки.

«Трамвай УКВЗ стал арт-объектом. Салон яркого вагона оформлен цитатами из произведений мировой классической литературы. Выход приурочен к Международной книжной ярмарке», — отметили на УКВЗ.

Мероприятие проводится в период с 26 по 28 мая. Вагон украшен плакатами, информационными справками и табличками. Эргономика трамвая позволила разместить в нем книжную полку. Во время поездки пассажиры могут почитать книгу, послушать аудиозаписи литературных произведений.

На заводе напомнили, что в 2022 году в Таганроге трамвай УКВЗ открыл новый театральный сезон, помог поставить спортивный рекорд России. За творческие находки предприятие награждено гран-при коммуникационной премии LOUD.