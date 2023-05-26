Краснодарский губернатор озвучил причину утренних взрывов. Видео

Губернатор Кондратьев: падение беспилотников стало причиной взрывов в Краснодаре
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Два беспилотника упали в Краснодаре, сообщил  Вениамин Кондратьев Фото:

Падение двух беспилотников стало причиной утренних взрывов в Краснодаре. В результате инцидента были повреждены здания, но пострадавших нет, сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

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«Причиной утреннего происшествия на ул. Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв», — написал губернатор в Telegram. Он пообещал оказать помощь всем, чье жилье пострадало.

Утром 26 мая местные жители Краснодара сообщили о звуках взрыва в городе. ЧП произошло на улице Морская. Работало ПВО. Были повреждены жилые дома, а также здание телекоммуникационной вышкой сотового оператора.

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Падение двух беспилотников стало причиной утренних взрывов в Краснодаре. В результате инцидента были повреждены здания, но пострадавших нет, сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев. «Причиной утреннего происшествия на ул. Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв», — написал губернатор в Telegram. Он пообещал оказать помощь всем, чье жилье пострадало. Утром 26 мая местные жители Краснодара сообщили о звуках взрыва в городе. ЧП произошло на улице Морская. Работало ПВО. Были повреждены жилые дома, а также здание телекоммуникационной вышкой сотового оператора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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