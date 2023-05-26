Падение двух беспилотников стало причиной утренних взрывов в Краснодаре. В результате инцидента были повреждены здания, но пострадавших нет, сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.
«Причиной утреннего происшествия на ул. Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв», — написал губернатор в
Утром 26 мая местные жители Краснодара сообщили о звуках взрыва в городе. ЧП произошло на улице Морская. Работало ПВО. Были повреждены жилые дома, а также здание телекоммуникационной вышкой сотового оператора.
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