Что известно о взрывах в Краснодаре. Фото, видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Один беспилотник над Краснодаром был сбит Фото:

Утром 26 мая местные жители Краснодара сообщили о звуках взрыва в городе. URU.RU приводит всю информацию об атаке беспилотников по Краснодару, который находится примерно в 380 километрах от линии фронта в зоне спецоперации.

  • Первым информацию о хлопках опубликовал telegram-канал Baza. Местные жители, комментарии которых привел канал, сообщили, что в городе прозвучало минимум два взрыва. Между ними прошло около 12 минут.
  • Примерно в четыре часа утра в городе сработала система ПВО. Предположительно, был сбит один беспилотник.
  • Информация была подтверждена оперативным штабом Краснодарского края. Инцидент произошел на улице Морской в столице. По предварительной информации, никто не пострадал.
  • Здания и окна в городе Краснодар были повреждены. Оперативные службы приступили к восстановлению поврежденных зданий. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в своем telegram-канале.
  • В результате атаки было повреждено здание телекоммуникационной вышкой сотового оператора на улице Морская. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
  • Губернатор Курской области Вениамин Кондратьев обратился к жителям города. Он призвал их сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. По его словам, сейчас выясняются причины произошедшего.
Момент взрыва
Момент взрыва
Фото:
Поврежденная кровля на улице Гаражная
Поврежденная кровля на улице Гаражная
Фото:
Выбитые стекла на улице Гаражная
Выбитые стекла на улице Гаражная
Фото:

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Утром 26 мая местные жители Краснодара сообщили о звуках взрыва в городе. URU.RU приводит всю информацию об атаке беспилотников по Краснодару, который находится примерно в 380 километрах от линии фронта в зоне спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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