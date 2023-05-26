Один беспилотник над Краснодаром был сбит Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Утром 26 мая местные жители Краснодара сообщили о звуках взрыва в городе. URU.RU приводит всю информацию об атаке беспилотников по Краснодару, который находится примерно в 380 километрах от линии фронта в зоне спецоперации.

Первым информацию о хлопках опубликовал telegram-канал Baza. Местные жители, комментарии которых привел канал, сообщили, что в городе прозвучало минимум два взрыва. Между ними прошло около 12 минут.

Примерно в четыре часа утра в городе сработала система ПВО. Предположительно, был сбит один беспилотник.

Информация была подтверждена оперативным штабом Краснодарского края. Инцидент произошел на улице Морской в столице. По предварительной информации, никто не пострадал.

Здания и окна в городе Краснодар были повреждены. Оперативные службы приступили к восстановлению поврежденных зданий. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в своем telegram-канале .

. В результате атаки было повреждено здание телекоммуникационной вышкой сотового оператора на улице Морская. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Губернатор Курской области Вениамин Кондратьев обратился к жителям города. Он призвал их сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. По его словам, сейчас выясняются причины произошедшего.

Момент взрыва Фото: telegram-канал RT

Поврежденная кровля на улице Гаражная Фото: telegram-канал Евгений Наумов