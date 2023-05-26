Вучич привел сербскую армию в состояние максимальной готовности. Видео

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Полицейские Косово 26 мая нагрянули с проверками в три муниципалитета Фото:
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Обострение конфликта Сербии и Косово

Вооруженные силы Сербии приведены в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово. Соответствующий документ подписал сербский президент Александр Вучич. 26 мая в регионе произошли стычки между спецназом и сербами.

«Президент Сербии и главнокомандующий нашими вооруженными силами Александр Вучич подписали приказ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до высшей степени и приказали им срочно двигаться в направлении административная линия с Косово и Метохией», — сообщает издание Kurir. По словам Вучича, такой шаг связан с тем, что полиция премьер-министра Косово Альбина Курти совершает насилие против сербского народа.

26 мая полицейские Косово проводили проверки в муниципалитетах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич. Как передает «Федеральное агентство новостей», были стычки полиции и местных жителей, применялись шумовые гранаты.

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Вооруженные силы Сербии приведены в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово. Соответствующий документ подписал сербский президент Александр Вучич. 26 мая в регионе произошли стычки между спецназом и сербами. «Президент Сербии и главнокомандующий нашими вооруженными силами Александр Вучич подписали приказ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до высшей степени и приказали им срочно двигаться в направлении административная линия с Косово и Метохией», — сообщает издание Kurir. По словам Вучича, такой шаг связан с тем, что полиция премьер-министра Косово Альбина Курти совершает насилие против сербского народа. 26 мая полицейские Косово проводили проверки в муниципалитетах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич. Как передает «Федеральное агентство новостей», были стычки полиции и местных жителей, применялись шумовые гранаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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