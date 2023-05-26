Вооруженные силы Сербии приведены в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово. Соответствующий документ подписал сербский президент Александр Вучич. 26 мая в регионе произошли стычки между спецназом и сербами.
«Президент Сербии и главнокомандующий нашими вооруженными силами Александр Вучич подписали приказ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до высшей степени и приказали им срочно двигаться в направлении административная линия с Косово и Метохией», — сообщает издание Kurir. По словам Вучича, такой шаг связан с тем, что полиция премьер-министра Косово Альбина Курти совершает насилие против сербского народа.
26 мая полицейские Косово проводили проверки в муниципалитетах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич. Как передает «Федеральное агентство новостей», были стычки полиции и местных жителей, применялись шумовые гранаты.
Вооруженные силы Сербии приведены в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово. Соответствующий документ подписал сербский президент Александр Вучич. 26 мая в регионе произошли стычки между спецназом и сербами. «Президент Сербии и главнокомандующий нашими вооруженными силами Александр Вучич подписали приказ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до высшей степени и приказали им срочно двигаться в направлении административная линия с Косово и Метохией», — сообщает издание Kurir. По словам Вучича, такой шаг связан с тем, что полиция премьер-министра Косово Альбина Курти совершает насилие против сербского народа. 26 мая полицейские Косово проводили проверки в муниципалитетах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич. Как передает «Федеральное агентство новостей», были стычки полиции и местных жителей, применялись шумовые гранаты.