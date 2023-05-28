Военкоры заявили о сильнейшей с начала конфликта атаке на Киев

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock
Информацию о масштабной атаке подтвердили в военной администрации Киева Фото:

В Киеве, в ночь на 28 мая, произошла самая масштабная атака с начала украинского конфликта. Об этом заявили военные корреспонденты.

Новость по теме
Главное о взрывах в Киеве в ночь на 28 мая. Фото, видео

«На Киев совершена самая массированная атака дронов с начала войны», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что также о масштабе атаки высказался глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Военкоры заявили, что атака военных объектов украинской столицы велась с помощью беспилотников «Герань». По всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более шести часов.

URA.RU направило в Минобороны запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

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В Киеве, в ночь на 28 мая, произошла самая масштабная атака с начала украинского конфликта. Об этом заявили военные корреспонденты. «На Киев совершена самая массированная атака дронов с начала войны», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что также о масштабе атаки высказался глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Военкоры заявили, что атака военных объектов украинской столицы велась с помощью беспилотников «Герань». По всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более шести часов. URA.RU направило в Минобороны запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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