Военкоры заявили о сильнейшей с начала конфликта атаке на Киев

28 мая 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Информацию о масштабной атаке подтвердили в военной администрации Киева Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU В Киеве, в ночь на 28 мая, произошла самая масштабная атака с начала украинского конфликта. Об этом заявили военные корреспонденты. Новость по теме Главное о взрывах в Киеве в ночь на 28 мая. Фото, видео «На Киев совершена самая массированная атака дронов с начала войны», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что также о масштабе атаки высказался глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Военкоры заявили, что атака военных объектов украинской столицы велась с помощью беспилотников «Герань». По всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более шести часов. URA.RU направило в Минобороны запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

В Киеве, в ночь на 28 мая, произошла самая масштабная атака с начала украинского конфликта. Об этом заявили военные корреспонденты. «На Киев совершена самая массированная атака дронов с начала войны», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что также о масштабе атаки высказался глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Военкоры заявили, что атака военных объектов украинской столицы велась с помощью беспилотников «Герань». По всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более шести часов. URA.RU направило в Минобороны запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.