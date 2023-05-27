Челябинцы пожаловались Бастрыкину на ремонт в аварийном доме

Жители Челябинска пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на ремонт в аварийном доме, который проводится без переселения собственников квартир. Об этом сообщили в пресс-центре СКР.
«К Бастрыкину в приемную „ВКонтакте“ обратились жители Челябинска, которые проживают в аварийном доме 1932 года постройки, износ которого составляет 80%. Принято решение о проведении капитального ремонта здания без переселения граждан, что, по мнению обратившихся, небезопасно», — говорится в сообщении ведомства.
Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах расследования дела по факту нарушения жилищных прав челябинцев. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.
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