27 мая 2023
26 мая 2023

Челябинцы пожаловались Бастрыкину на ремонт в аварийном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, аварийный дом, лето, подъезд, город, лента ограждения, благоустройство
Жители дома считают, что ремонт в нем делать небезопасно Фото:

Жители Челябинска пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на ремонт в аварийном доме, который проводится без переселения собственников квартир. Об этом сообщили в пресс-центре СКР.

«К Бастрыкину в приемную „ВКонтакте“ обратились жители Челябинска, которые проживают в аварийном доме 1932 года постройки, износ которого составляет 80%. Принято решение о проведении капитального ремонта здания без переселения граждан, что, по мнению обратившихся, небезопасно», — говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах расследования дела по факту нарушения жилищных прав челябинцев. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Жители Челябинска пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на ремонт в аварийном доме, который проводится без переселения собственников квартир. Об этом сообщили в пресс-центре СКР. «К Бастрыкину в приемную „ВКонтакте“ обратились жители Челябинска, которые проживают в аварийном доме 1932 года постройки, износ которого составляет 80%. Принято решение о проведении капитального ремонта здания без переселения граждан, что, по мнению обратившихся, небезопасно», — говорится в сообщении ведомства. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах расследования дела по факту нарушения жилищных прав челябинцев. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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