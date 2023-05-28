В ХМАО лето начнется с дождей и гроз

1 июня в ХМАО ожидаются дожди и грозы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 1 июня, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре.

«1 июня облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура ночью +14,+19, местами +5,+10, днем +27,+32, местами +19,+24», — говорится на сайте ведомства.

В среду, 31 мая, синоптики также прогнозируют по восточной половине региона и на северо-западе кратковременный дождь и гроза. При этом температура ожидается +21,+26, местами +13,+18.

По данным сервиса «Яндекс Погода», завтра, 30 мая, в Сургуте днем будет пасмурно, а температура воздуха составит от +12 до +22. Тем временем в Нижневартовске днем — малооблачно, а вечером пойдет небольшой дождь. Столбик термометра покажет +15-+25. В Ханты-Мансийске преимущественно ожидается ясная погода при температуре от +16 до +24.