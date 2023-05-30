В Совете Федерации объяснили, почему в России не будет всеобщей кредитной амнистии

Сенатор Долгов указал на возможность отмены соцпрограмм при введении кредитной амнистии

30 мая 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Кредитная амнистия не подразумевает компенсационных механизмов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Решение о всеобщей кредитной амнистии приведет к падению налоговых доходов государства из-за массового разорения банков и, соответственно, к сокращению программ социальной поддержки граждан. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Мурманской области Константин Долгов. «Этот подход симпатичен многим, но с другой стороны, а где компенсационные механизмы? Банки и кредитные организации являются плательщиками налогов, если они добросовестно работают в рамках правового поля. Если они будут под таким мощным давлением разоряться, значит, будет сокращение налоговых поступлений. Это, в первую очередь, ударит по социальным программам и гражданам», — сказал Константин Долгов. Собеседник агентства напомнил, что в банках остаются вклады людей, которые будут утеряны, если будет принято решение о кредитной амнистии. «В банках вклады миллионов наших граждан. Кто будет возвращать потом, если будет массовое разорение? Это очень серьезные вещи. Человеку простят две тысячи рублей, а потом он потеряет гораздо больше. Здесь надо все очень хорошо просчитывать», — уточнил политик. Ранее стало известно, что по итогам января—марта 2023 года число исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков достигло 14,4 млн. Это на 25% больше, чем в I квартале 2022 года. Общая сумма долгов по этим делам составляет около 2 трлн рублей. В октябре 2022 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что россиян нужно освободить от долгов и ввести в России кредитную амнистию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение о всеобщей кредитной амнистии приведет к падению налоговых доходов государства из-за массового разорения банков и, соответственно, к сокращению программ социальной поддержки граждан. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Мурманской области Константин Долгов. «Этот подход симпатичен многим, но с другой стороны, а где компенсационные механизмы? Банки и кредитные организации являются плательщиками налогов, если они добросовестно работают в рамках правового поля. Если они будут под таким мощным давлением разоряться, значит, будет сокращение налоговых поступлений. Это, в первую очередь, ударит по социальным программам и гражданам», — сказал Константин Долгов. Собеседник агентства напомнил, что в банках остаются вклады людей, которые будут утеряны, если будет принято решение о кредитной амнистии. «В банках вклады миллионов наших граждан. Кто будет возвращать потом, если будет массовое разорение? Это очень серьезные вещи. Человеку простят две тысячи рублей, а потом он потеряет гораздо больше. Здесь надо все очень хорошо просчитывать», — уточнил политик. Ранее стало известно, что по итогам января—марта 2023 года число исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков достигло 14,4 млн. Это на 25% больше, чем в I квартале 2022 года. Общая сумма долгов по этим делам составляет около 2 трлн рублей. В октябре 2022 года лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что россиян нужно освободить от долгов и ввести в России кредитную амнистию.