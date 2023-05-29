Силы НАТО атаковали сербов в Косово: что известно о ситуации

Натовский спецназ KFOR борется с протестующими в Косово
новость из сюжетаОбострение конфликта Сербии и Косово
НАТО применила против сербов в Звечане на севере Косово и Метохии силу. Агентство URA.RU приводит информацию о столкновении.
- Утром 29 мая косовские сербы утроили протест около зданий органов местной власти на севере республики, в городе Звечан. Они требовали отведение полиции Косова и отзыва косовоалбанских мэров.
- Для разгона протеста были задействованы военнослужащие контингента НАТО. Они пользуются поддержкой косовской полиции. Были заблокированы подходы к административным зданиям.
- Более 50 человек были ранены из-за действий международных сил НАТО. Отмечается, что один человек получил тяжелое пулевое ранение. Об этом сообщает Kosovo online. В ходе беспорядков пострадал журналист сербского агентства «Танюг».
- К вечеру натовский спецназ KFOR применил дубинки, слезоточивый газ и около 30 светошумовых гранат против протестующих. Над Звечаном начали кружить вертолеты натовского спецназа.
- Позже контингент НАТО в Косово и Метохии призвал местных жителей воздержаться от эскалации. Было объявлено об увеличении военного присутствия KFOR в регионе.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!