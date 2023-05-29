Силы НАТО атаковали сербов в Косово: что известно о ситуации

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НАТО. Москва. stock, военные, косово, stock, KFOR, КФОР
Натовский спецназ KFOR борется с протестующими в Косово Фото:
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Обострение конфликта Сербии и Косово

НАТО применила против сербов в Звечане на севере Косово и Метохии силу. Агентство URA.RU приводит информацию о столкновении.

  • Утром 29 мая косовские сербы утроили протест около зданий органов местной власти на севере республики, в городе Звечан. Они требовали отведение полиции Косова и отзыва косовоалбанских мэров.
  • Для разгона протеста были задействованы военнослужащие контингента НАТО. Они пользуются поддержкой косовской полиции. Были заблокированы подходы к административным зданиям.
  • Более 50 человек были ранены из-за действий международных сил НАТО. Отмечается, что один человек получил тяжелое пулевое ранение. Об этом сообщает Kosovo online. В ходе беспорядков пострадал журналист сербского агентства «Танюг».
  • К вечеру натовский спецназ KFOR применил дубинки, слезоточивый газ и около 30 светошумовых гранат против протестующих. Над Звечаном начали кружить вертолеты натовского спецназа.
  • Позже контингент НАТО в Косово и Метохии призвал местных жителей воздержаться от эскалации. Было объявлено об увеличении военного присутствия KFOR в регионе.

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НАТО применила против сербов в Звечане на севере Косово и Метохии силу. Агентство URA.RU приводит информацию о столкновении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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