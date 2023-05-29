Силы НАТО атаковали сербов в Косово: что известно о ситуации

29 мая 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

Натовский спецназ KFOR борется с протестующими в Косово Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово НАТО применила против сербов в Звечане на севере Косово и Метохии силу. Агентство URA.RU приводит информацию о столкновении. Утром 29 мая косовские сербы утроили протест около зданий органов местной власти на севере республики, в городе Звечан. Они требовали отведение полиции Косова и отзыва косовоалбанских мэров.

Для разгона протеста были задействованы военнослужащие контингента НАТО. Они пользуются поддержкой косовской полиции. Были заблокированы подходы к административным зданиям.

Более 50 человек были ранены из-за действий международных сил НАТО. Отмечается, что один человек получил тяжелое пулевое ранение. Об этом сообщает Kosovo online. В ходе беспорядков пострадал журналист сербского агентства «Танюг».

К вечеру натовский спецназ KFOR применил дубинки, слезоточивый газ и около 30 светошумовых гранат против протестующих. Над Звечаном начали кружить вертолеты натовского спецназа.

Позже контингент НАТО в Косово и Метохии призвал местных жителей воздержаться от эскалации. Было объявлено об увеличении военного присутствия KFOR в регионе.

НАТО применила против сербов в Звечане на севере Косово и Метохии силу. Агентство URA.RU приводит информацию о столкновении.