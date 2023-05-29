29 мая 2023

Дочери владельца ММК Рашникова вошли в рейтинг Forbes. Скрин

Дочери владельца ММК Рашникова Forbes поместил в рейтинг богатейших наследников РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Журналы, журнал, forbes, форбс
Дочери владельца ММК Виктора Рашникова попали в рейтинг богатейших наследников Фото:

Дочери председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова в Магнитогорске (Челябинская область), Татьяна и Ольга, вошли в рейтинг богатейших наследников по версии Forbes. Состояние каждой оценили в 5,1 млрд долларов США.

«Доля одного ребенка: 5,1 млрд долларов США. Наследники: Татьяна Рахно (1970 год рождения), Ольга Рашникова (1977 год рождения)», — сообщило издание читателям.

Корреспонденты журнала отметили, что старшая дочь Татьяна в нулевые годы поставляла продукцию меткомбината за рубеж. В настоящий момент владеет небольшой строительной компанией «Реконструкция». Дочь Ольга с с 2005 до 2017 года работала на ММК, в последние годы — директором по финансам московского представительства. Покинув компанию, до 2022 года оставалась в совете директоров, но вышла и из него. Имеет троих детей, двое из которых родились в браке с писателем Олегом Роем. Владеет особняком Villa Nellcote в Вильфранш-сюр-Мер на Французской Ривьере. Вилла заморожена после введения санкций.

В рейтинге Рашниковы заняли восьмую строку. На седьмой позиции дети основателя Telegram Павла Дурова (на каждого приходится по 5,75 млрд долларов США), на девятой — наследники владельца компании удобрений «Фосагро» Андрея Гурьева (у каждого 4,85 млрд долларов).

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Дочери председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова в Магнитогорске (Челябинская область), Татьяна и Ольга, вошли в рейтинг богатейших наследников по версии Forbes. Состояние каждой оценили в 5,1 млрд долларов США. «Доля одного ребенка: 5,1 млрд долларов США. Наследники: Татьяна Рахно (1970 год рождения), Ольга Рашникова (1977 год рождения)», — сообщило издание читателям. Корреспонденты журнала отметили, что старшая дочь Татьяна в нулевые годы поставляла продукцию меткомбината за рубеж. В настоящий момент владеет небольшой строительной компанией «Реконструкция». Дочь Ольга с с 2005 до 2017 года работала на ММК, в последние годы — директором по финансам московского представительства. Покинув компанию, до 2022 года оставалась в совете директоров, но вышла и из него. Имеет троих детей, двое из которых родились в браке с писателем Олегом Роем. Владеет особняком Villa Nellcote в Вильфранш-сюр-Мер на Французской Ривьере. Вилла заморожена после введения санкций. В рейтинге Рашниковы заняли восьмую строку. На седьмой позиции дети основателя Telegram Павла Дурова (на каждого приходится по 5,75 млрд долларов США), на девятой — наследники владельца компании удобрений «Фосагро» Андрея Гурьева (у каждого 4,85 млрд долларов).
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