В городах России начали выполнять поручения Путина по поддержке участников СВО

В регионах России начали открываться первые филиалы фонда «Защитники Отечества» для систематизации помощи участникам спецоперации. Об этом сообщила председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Ранее президент России Владимир Путин поручил открыть в российских регионах филиалы, которые позволили бы упорядочить помощь военным.
«Сегодня в регионах России открываются первые филиалы фонда „Защитники Отечества“. Первым рабочим днем для филиалов станет 1 июня», — написала Анна Цивилева в своем
Фонд «Защитники Отечества» был создан, чтобы помогать ветеранам получать все меры поддержки, в том числе медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет помогать ветеранам найти работу.
- Одним из первых открылся филиал фонда в Алтайском крае. По словам губернатора региона Виктора Томенко, сейчас в крае действует больше 30 мер поддержки для военнослужащих и их семей. «С помощью фонда мы еще усилим эту работу, будем комплексно — в режиме «одного окна» — решать все вопросы, индивидуально сопровождать каждую семью», — написал Томенко в своем telegram-канале.
- Филиал фонда «Защитники Отечества» также открылся в Якутии. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев отметил, что в здании фонда разместились кабинеты социальных координаторов, психолога, психотерапевта, многофункциональный социальный центр, библиотека, пункт проката средств реабилитации. С военнослужащими их семьями будут работать 30 социальных координаторов, 11 из которых — в улусах республики.
- На Чукотке, где филиал фонда открылся также одним из первых, помощь военнослужащим теперь станет более системной и доступной. Исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов отметил важность этого начинания: «Приоритетная задача — обеспечить сопровождение нашим бойцам и их семьям в получении качественной и оперативной помощи на всей территории округа в формате «единого окна».
- Аналогичные задачи решает отделение фонда и в Амурской области. Губернатор региона Василий Орлов отметил: «Наша задача — сделать так, чтобы бойцы и их семьи в комфортных условиях могли получить всю необходимую помощь».
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