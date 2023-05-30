Гладков сообщил о пострадавшей из-за обстрела ВСУ в Шебекино

Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино в ночь на 31 мая, в результате чего есть одна пострадавшая. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже», — написал в своем
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасс, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе СВО в состав России присоединились Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области.
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