Гладков сообщил о пострадавшей из-за обстрела ВСУ в Шебекино

31 мая 2023 в 05:57 Размер текста - 17 +

В результате обстрела пострадали жилые дома, заявил Вячеслав Гладков Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино в ночь на 31 мая, в результате чего есть одна пострадавшая. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже», — написал в своем telegram-канале Вячеслав Гладков. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасс, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе СВО в состав России присоединились Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области.

Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино в ночь на 31 мая, в результате чего есть одна пострадавшая. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже», — написал в своем telegram-канале Вячеслав Гладков. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасс, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе СВО в состав России присоединились Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области.