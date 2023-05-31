Проукраинский блогер снимает видео под видом жены российского депутата

31 мая 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Проукраинский блогер снимает видео под видом жены российского политика Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В социальных сетях стали распространяться видео, на которых женщина под видом жены якобы российского депутата или олигарха грозится понизить гражданам зарплату. Но, как оказалось, автор видео — проукраинский блогер, которая представлена в соцсетях под ником «Людмила Сказочница». Видео женщины стали появляться в социальной сети «ВКонтакте». В них она рассказывает о своей шикарной жизни, яхте, машине и жалуется на ужасное отношение к ней со стороны россиян, а также грозится лишить их зарплаты. «Правительство вам и так достаточно много всего позволяет, вы настолько уже распоясались…<…> вы понимаете, что я могу попросить свою подругу, а она своего мужа, и вам сразу понизят зарплату», — сказала женщина в одном из видео. Скрин: паблик «Я ЗЛОЙ! (Дискуссионный клуб)», «ВКонтакте» На самом деле автор видео — проукранский блогер, которая представлена в социальных сетях под никами «Сказочница» и «Людмила Сказочница». Она поддерживает Украину, собирает деньги для ВСУ, позволяет себе резкие и грубые высказывания в адрес россиян. В одной из социальных сетей она много рассуждает на тему СВО и признается, что после начала спецоперации осталась «дома» (на Украине — прим. ред.). Получить комментарий самого блогера на момент публикации материала не удалось. Российские военные участвуют в спецоперации на территории Украины с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин, который назвал главной целью спецоперации защиту жителей Донбасса. Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В социальных сетях стали распространяться видео, на которых женщина под видом жены якобы российского депутата или олигарха грозится понизить гражданам зарплату. Но, как оказалось, автор видео — проукраинский блогер, которая представлена в соцсетях под ником «Людмила Сказочница». Видео женщины стали появляться в социальной сети «ВКонтакте». В них она рассказывает о своей шикарной жизни, яхте, машине и жалуется на ужасное отношение к ней со стороны россиян, а также грозится лишить их зарплаты. «Правительство вам и так достаточно много всего позволяет, вы настолько уже распоясались…<…> вы понимаете, что я могу попросить свою подругу, а она своего мужа, и вам сразу понизят зарплату», — сказала женщина в одном из видео. На самом деле автор видео — проукранский блогер, которая представлена в социальных сетях под никами «Сказочница» и «Людмила Сказочница». Она поддерживает Украину, собирает деньги для ВСУ, позволяет себе резкие и грубые высказывания в адрес россиян. В одной из социальных сетей она много рассуждает на тему СВО и признается, что после начала спецоперации осталась «дома» (на Украине — прим. ред.). Получить комментарий самого блогера на момент публикации материала не удалось. Российские военные участвуют в спецоперации на территории Украины с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин, который назвал главной целью спецоперации защиту жителей Донбасса. Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».