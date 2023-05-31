Проукраинский блогер снимает видео под видом жены российского депутата

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Проукраинский блогер снимает видео под видом жены российского политика Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В социальных сетях стали распространяться видео, на которых женщина под видом жены якобы российского депутата или олигарха грозится понизить гражданам зарплату. Но, как оказалось, автор видео — проукраинский блогер, которая представлена в соцсетях под ником «Людмила Сказочница».

Видео женщины стали появляться в социальной сети «ВКонтакте». В них она рассказывает о своей шикарной жизни, яхте, машине и жалуется на ужасное отношение к ней со стороны россиян, а также грозится лишить их зарплаты. «Правительство вам и так достаточно много всего позволяет, вы настолько уже распоясались…<…> вы понимаете, что я могу попросить свою подругу, а она своего мужа, и вам сразу понизят зарплату», — сказала женщина в одном из видео.

На самом деле автор видео — проукранский блогер, которая представлена в социальных сетях под никами «Сказочница» и «Людмила Сказочница». Она поддерживает Украину, собирает деньги для ВСУ, позволяет себе резкие и грубые высказывания в адрес россиян.

В одной из социальных сетей она много рассуждает на тему СВО и признается, что после начала спецоперации осталась «дома» (на Украине — прим. ред.).

Получить комментарий самого блогера на момент публикации материала не удалось.

Российские военные участвуют в спецоперации на территории Украины с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин, который назвал главной целью спецоперации защиту жителей Донбасса.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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В социальных сетях стали распространяться видео, на которых женщина под видом жены якобы российского депутата или олигарха грозится понизить гражданам зарплату. Но, как оказалось, автор видео — проукраинский блогер, которая представлена в соцсетях под ником «Людмила Сказочница». Видео женщины стали появляться в социальной сети «ВКонтакте». В них она рассказывает о своей шикарной жизни, яхте, машине и жалуется на ужасное отношение к ней со стороны россиян, а также грозится лишить их зарплаты. «Правительство вам и так достаточно много всего позволяет, вы настолько уже распоясались…<…> вы понимаете, что я могу попросить свою подругу, а она своего мужа, и вам сразу понизят зарплату», — сказала женщина в одном из видео. На самом деле автор видео — проукранский блогер, которая представлена в социальных сетях под никами «Сказочница» и «Людмила Сказочница». Она поддерживает Украину, собирает деньги для ВСУ, позволяет себе резкие и грубые высказывания в адрес россиян. В одной из социальных сетей она много рассуждает на тему СВО и признается, что после начала спецоперации осталась «дома» (на Украине — прим. ред.). Получить комментарий самого блогера на момент публикации материала не удалось. Российские военные участвуют в спецоперации на территории Украины с февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин, который назвал главной целью спецоперации защиту жителей Донбасса. Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».
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