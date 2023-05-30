Сотрудника пермской колонии подозревают в избиении заключенного

31 мая 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

По версии следствия, сотрудник колонии пристегнул заключенного наручниками и избил Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Соликамске (Пермский край) сотрудника местной исправительной колонии подозревают в применении насилия по отношению к заключенному. Об этом сообщает сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю. «Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего сотрудника исправительного учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пп.„а, б“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств)», — говорится на сайте. По этой статье сотруднику может грозить срок до десяти лет лишения свободы. Как считает следствие, в мае 2023 года сотрудник колонии, находясь на работе нанес побои одному из заключенных. Подозреваемый пристегнул одного из заключенных наручниками, после чего нанес удары руками по телу. На данный момент следователи выясняют все подробности происшествия.

В Соликамске (Пермский край) сотрудника местной исправительной колонии подозревают в применении насилия по отношению к заключенному. Об этом сообщает сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю. «Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего сотрудника исправительного учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пп.„а, б“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств)», — говорится на сайте. По этой статье сотруднику может грозить срок до десяти лет лишения свободы. Как считает следствие, в мае 2023 года сотрудник колонии, находясь на работе нанес побои одному из заключенных. Подозреваемый пристегнул одного из заключенных наручниками, после чего нанес удары руками по телу. На данный момент следователи выясняют все подробности происшествия.