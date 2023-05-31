МИД РФ объяснил отказ от соглашения с Финляндией о военных инспекциях

МИД России: соглашение с Финляндией о военных инспекциях прекращено из-за новой обстановки

01 июня 2023 в 03:39 Размер текста - 17 +

Как пояснили в МИДе, соглашение расторгается с 1 июня 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В конце мая МИД Финляндии сообщил, что Россия изменила соглашение о взаимных военных инспекциях. Отказ связан с поменявшейся военно-политической обстановкой, пояснили в МИД России. «Прекращение договора о военных инспекциях между Россией и Финляндией связано с „изменившейся военно-политической обстановкой“, а также с решением Финляндии вступить в НАТО. Возможность оформления новых обязательств в части укрепления доверия и безопасности в настоящее время не просматривается», — прокомментировали в департаменте информации и печати МИД России. Об этом пишет РБК. Как пояснили в МИДе, соглашение расторгается с 1 июня 2023 года. Речь идет о «договоренности о дополнительных посещениях воинских формированиях на территории Ленинградского военного округа и Финляндии». Механизм дополнял Венский документ по безопасности и сотрудничеству. Также Россия отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооружении. Ранее сообщалось, что отряд военных кораблей НАТО прибудет в Финляндию 27 мая. Этот визит является частью деятельности Североатлантического альянса в Балтийском море, где очень важно присутствие флота, сообщили на официальном сайте ВМФ страны.

В конце мая МИД Финляндии сообщил, что Россия изменила соглашение о взаимных военных инспекциях. Отказ связан с поменявшейся военно-политической обстановкой, пояснили в МИД России. «Прекращение договора о военных инспекциях между Россией и Финляндией связано с „изменившейся военно-политической обстановкой“, а также с решением Финляндии вступить в НАТО. Возможность оформления новых обязательств в части укрепления доверия и безопасности в настоящее время не просматривается», — прокомментировали в департаменте информации и печати МИД России. Об этом пишет РБК. Как пояснили в МИДе, соглашение расторгается с 1 июня 2023 года. Речь идет о «договоренности о дополнительных посещениях воинских формированиях на территории Ленинградского военного округа и Финляндии». Механизм дополнял Венский документ по безопасности и сотрудничеству. Также Россия отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооружении. Ранее сообщалось, что отряд военных кораблей НАТО прибудет в Финляндию 27 мая. Этот визит является частью деятельности Североатлантического альянса в Балтийском море, где очень важно присутствие флота, сообщили на официальном сайте ВМФ страны.