31 мая 2023

МИД РФ объяснил отказ от соглашения с Финляндией о военных инспекциях

МИД России: соглашение с Финляндией о военных инспекциях прекращено из-за новой обстановки
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, пенсионерка, министерство иностранных дел рф, мид, кроссовки, бабушка, уличная мода
Как пояснили в МИДе, соглашение расторгается с 1 июня 2023 года Фото:

В конце мая МИД Финляндии сообщил, что Россия изменила соглашение о взаимных военных инспекциях. Отказ связан с поменявшейся военно-политической обстановкой, пояснили в МИД России.

«Прекращение договора о военных инспекциях между Россией и Финляндией связано с „изменившейся военно-политической обстановкой“, а также с решением Финляндии вступить в НАТО. Возможность оформления новых обязательств в части укрепления доверия и безопасности в настоящее время не просматривается», — прокомментировали в департаменте информации и печати МИД России. Об этом пишет РБК.

Как пояснили в МИДе, соглашение расторгается с 1 июня 2023 года. Речь идет о «договоренности о дополнительных посещениях воинских формированиях на территории Ленинградского военного округа и Финляндии». Механизм дополнял Венский документ по безопасности и сотрудничеству. Также Россия отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооружении.

Ранее сообщалось, что отряд военных кораблей НАТО прибудет в Финляндию 27 мая. Этот визит является частью деятельности Североатлантического альянса в Балтийском море, где очень важно присутствие флота, сообщили на официальном сайте ВМФ страны.

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В конце мая МИД Финляндии сообщил, что Россия изменила соглашение о взаимных военных инспекциях. Отказ связан с поменявшейся военно-политической обстановкой, пояснили в МИД России. «Прекращение договора о военных инспекциях между Россией и Финляндией связано с „изменившейся военно-политической обстановкой“, а также с решением Финляндии вступить в НАТО. Возможность оформления новых обязательств в части укрепления доверия и безопасности в настоящее время не просматривается», — прокомментировали в департаменте информации и печати МИД России. Об этом пишет РБК. Как пояснили в МИДе, соглашение расторгается с 1 июня 2023 года. Речь идет о «договоренности о дополнительных посещениях воинских формированиях на территории Ленинградского военного округа и Финляндии». Механизм дополнял Венский документ по безопасности и сотрудничеству. Также Россия отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооружении. Ранее сообщалось, что отряд военных кораблей НАТО прибудет в Финляндию 27 мая. Этот визит является частью деятельности Североатлантического альянса в Балтийском море, где очень важно присутствие флота, сообщили на официальном сайте ВМФ страны.
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