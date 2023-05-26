26 мая 2023

Отряд военных кораблей НАТО прибудет в Финляндию

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Судна НАТО прибудут в Хельсинки, чтобы следить за безопасностью Фото:
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В Финляндию, 27 мая, прибудет международный отряд из трех военных кораблей НАТО. Этот визит является частью деятельности Североатлантического альянса в Балтийском море, где очень важно присутствие флота, сообщили на официальном сайте ВМФ страны.

«В портовом визите в Хельсинки примут участие три судна: HNoMS North Cape из Норвегии, FGS Rottweil из Германии и FS Pegase из Франции. В ходе визита к организации учений BALTOPS 23 присоединится судно противоминной обороны прибрежного флота Katanpää», — говорится в сообщении на сайте ВМФ Финляндии. Уточняется, что роль этого подразделения заключается в наблюдении за судами, а также в обеспечении осведомленности о морских портах и судах.

Ранее стало известно о вступлении Финляндии в НАТО, напоминает VSE42.Ru. Позже генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать свои войска в Финляндии без ее согласия, пишет Pravda.Ru.

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В Финляндию, 27 мая, прибудет международный отряд из трех военных кораблей НАТО. Этот визит является частью деятельности Североатлантического альянса в Балтийском море, где очень важно присутствие флота, сообщили на официальном сайте ВМФ страны. «В портовом визите в Хельсинки примут участие три судна: HNoMS North Cape из Норвегии, FGS Rottweil из Германии и FS Pegase из Франции. В ходе визита к организации учений BALTOPS 23 присоединится судно противоминной обороны прибрежного флота Katanpää», — говорится в сообщении на сайте ВМФ Финляндии. Уточняется, что роль этого подразделения заключается в наблюдении за судами, а также в обеспечении осведомленности о морских портах и судах. Ранее стало известно о вступлении Финляндии в НАТО, напоминает VSE42.Ru. Позже генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать свои войска в Финляндии без ее согласия, пишет Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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