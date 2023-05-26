Отряд военных кораблей НАТО прибудет в Финляндию

27 мая 2023 в 08:06 Размер текста - 17 +

Судна НАТО прибудут в Хельсинки, чтобы следить за безопасностью Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО В Финляндию, 27 мая, прибудет международный отряд из трех военных кораблей НАТО. Этот визит является частью деятельности Североатлантического альянса в Балтийском море, где очень важно присутствие флота, сообщили на официальном сайте ВМФ страны. «В портовом визите в Хельсинки примут участие три судна: HNoMS North Cape из Норвегии, FGS Rottweil из Германии и FS Pegase из Франции. В ходе визита к организации учений BALTOPS 23 присоединится судно противоминной обороны прибрежного флота Katanpää», — говорится в сообщении на сайте ВМФ Финляндии. Уточняется, что роль этого подразделения заключается в наблюдении за судами, а также в обеспечении осведомленности о морских портах и судах. Ранее стало известно о вступлении Финляндии в НАТО, напоминает VSE42.Ru. Позже генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать свои войска в Финляндии без ее согласия, пишет Pravda.Ru.

В Финляндию, 27 мая, прибудет международный отряд из трех военных кораблей НАТО. Этот визит является частью деятельности Североатлантического альянса в Балтийском море, где очень важно присутствие флота, сообщили на официальном сайте ВМФ страны. «В портовом визите в Хельсинки примут участие три судна: HNoMS North Cape из Норвегии, FGS Rottweil из Германии и FS Pegase из Франции. В ходе визита к организации учений BALTOPS 23 присоединится судно противоминной обороны прибрежного флота Katanpää», — говорится в сообщении на сайте ВМФ Финляндии. Уточняется, что роль этого подразделения заключается в наблюдении за судами, а также в обеспечении осведомленности о морских портах и судах. Ранее стало известно о вступлении Финляндии в НАТО, напоминает VSE42.Ru. Позже генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать свои войска в Финляндии без ее согласия, пишет Pravda.Ru.