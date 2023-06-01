Зеленский раскрыл какое оружие заменит ВСУ истребители F-16

Вооруженным силам Украины необходимо увеличить количество зенитных ракетных комплексов Patriot на время отсутствия самолетов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Пока у нас не будет самолетов, нам нужно больше „Патриотов“. Поэтому нам нужна коалиция Патриота. Когда Украина получит современные истребители, они станут частью небесного щита», — сообщил Зеленский в telegram-канал.
Ранее представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что Штаты передадут ВСУ боеприпасы для комплекса Patriot и реактивные системы залпового огня HIMARS, пишет «Национальная служба новостей». По словам главы Минобороны РФ Сергей Шойгу, военнослужащие России уничтожили ЗРК Patriot в Киеве, сообщает телеканал 360.
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