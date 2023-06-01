01 июня 2023

Зеленский раскрыл какое оружие заменит ВСУ истребители F-16

Зеленский: ВСУ необходимо увеличить количество зенитных ракетных комплексов Patriot
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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , военная техника, зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
ВСУ необходимо больше ЗРК Patriot, заявил Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженным силам Украины необходимо увеличить количество зенитных ракетных комплексов Patriot на время отсутствия самолетов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Пока у нас не будет самолетов, нам нужно больше „Патриотов“. Поэтому нам нужна коалиция Патриота. Когда Украина получит современные истребители, они станут частью небесного щита», — сообщил Зеленский в telegram-канал.

Ранее представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что Штаты передадут ВСУ боеприпасы для комплекса Patriot и реактивные системы залпового огня HIMARS, пишет «Национальная служба новостей». По словам главы Минобороны РФ Сергей Шойгу, военнослужащие России уничтожили ЗРК Patriot в Киеве, сообщает телеканал 360.

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Вооруженным силам Украины необходимо увеличить количество зенитных ракетных комплексов Patriot на время отсутствия самолетов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Пока у нас не будет самолетов, нам нужно больше „Патриотов“. Поэтому нам нужна коалиция Патриота. Когда Украина получит современные истребители, они станут частью небесного щита», — сообщил Зеленский в telegram-канал. Ранее представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что Штаты передадут ВСУ боеприпасы для комплекса Patriot и реактивные системы залпового огня HIMARS, пишет «Национальная служба новостей». По словам главы Минобороны РФ Сергей Шойгу, военнослужащие России уничтожили ЗРК Patriot в Киеве, сообщает телеканал 360.
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