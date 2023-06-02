В Перми ищут мужчину, пропавшего две недели назад. Фото 03 июня 2023 в 04:29 Размер текста - 17 + Мужчина не выходит на связь с 15 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми пропал 40-летний Юрий Еремеев. Мужчина перестал выходить на связь в середине мая. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Пермского края. «Юрий Еремеев 1983 года рождения перестал выходить на связь 15 мая 2023 года. Рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза голубые. Был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, черные кроссовки», — сообщили в группе «ЛизаАлерт» соцсети «Вконтакте». По информации о местонахождении мужчины просьба сообщать волонтерам ортяда. Телефон для связи 89125854343. Ориентировка на Юрия Еремеева Фото: группа «Вконтакте» — «ЛизаАлерт» Пермский край В Перми пропал 40-летний Юрий Еремеев. Мужчина перестал выходить на связь в середине мая. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Пермского края. «Юрий Еремеев 1983 года рождения перестал выходить на связь 15 мая 2023 года. Рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза голубые. Был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, черные кроссовки», — сообщили в группе «ЛизаАлерт» соцсети «Вконтакте». По информации о местонахождении мужчины просьба сообщать волонтерам ортяда. Телефон для связи 89125854343. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям