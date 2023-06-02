Мужчина не выходит на связь с 15 мая
В Перми пропал 40-летний Юрий Еремеев. Мужчина перестал выходить на связь в середине мая. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Пермского края.
«Юрий Еремеев 1983 года рождения перестал выходить на связь 15 мая 2023 года. Рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза голубые. Был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, черные кроссовки», — сообщили в группе «ЛизаАлерт» соцсети «Вконтакте».
По информации о местонахождении мужчины просьба сообщать волонтерам ортяда. Телефон для связи 89125854343.
Ориентировка на Юрия Еремеева
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