02 июня 2023
01 июня 2023

В Перми ищут мужчину, пропавшего две недели назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в городе. Тюмень, люди в масках, мужчина в маске
Мужчина не выходит на связь с 15 мая Фото:

В Перми пропал 40-летний Юрий Еремеев. Мужчина перестал выходить на связь в середине мая. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Пермского края.

«Юрий Еремеев 1983 года рождения перестал выходить на связь 15 мая 2023 года. Рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза голубые. Был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, черные кроссовки», — сообщили в группе «ЛизаАлерт» соцсети «Вконтакте».

По информации о местонахождении мужчины просьба сообщать волонтерам ортяда. Телефон для связи 89125854343.

Ориентировка на Юрия Еремеева
Ориентировка на Юрия Еремеева
Фото:

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В Перми пропал 40-летний Юрий Еремеев. Мужчина перестал выходить на связь в середине мая. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Пермского края. «Юрий Еремеев 1983 года рождения перестал выходить на связь 15 мая 2023 года. Рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза голубые. Был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, черные кроссовки», — сообщили в группе «ЛизаАлерт» соцсети «Вконтакте». По информации о местонахождении мужчины просьба сообщать волонтерам ортяда. Телефон для связи 89125854343.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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