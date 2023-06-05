Премьер Испании Санчес обещал помочь Украине вступить в ЕС

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Испания планирует во всем помогать Украине, заявил Санчес Фото:
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Власти Испании будут помогать Украине на ее пути вступления в состав Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес.

«Испания будет продолжать работать, как это делала Швеция, чтобы помочь Украине на ее пути к Европейскому Союзу», — сказал Санчес в ходе пресс-конференции в Мадриде, которая прошла совместно с его шведским коллегой Ульфом Кристерссоном. Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что Санчес и Кристерссон заявили о решимости стран, которые они представляют, оказывать Киеву всю необходимую помощь.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал граничащие с РФ страны вступить в НАТО и Евросоюз. По его словам, эти государства должны стать полноценными членами альянсов, пишет «Национальная служба новостей». Депутат Европейского парламента от Германии Гуннар Бек сообщил, что считает вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время маловероятно, пишет МК.

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Власти Испании будут помогать Украине на ее пути вступления в состав Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес. «Испания будет продолжать работать, как это делала Швеция, чтобы помочь Украине на ее пути к Европейскому Союзу», — сказал Санчес в ходе пресс-конференции в Мадриде, которая прошла совместно с его шведским коллегой Ульфом Кристерссоном. Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что Санчес и Кристерссон заявили о решимости стран, которые они представляют, оказывать Киеву всю необходимую помощь. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал граничащие с РФ страны вступить в НАТО и Евросоюз. По его словам, эти государства должны стать полноценными членами альянсов, пишет «Национальная служба новостей». Депутат Европейского парламента от Германии Гуннар Бек сообщил, что считает вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время маловероятно, пишет МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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