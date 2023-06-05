Лагерь в Сатке сможет стать всероссийским Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова рассказала про детский лагерь в Сатке «Барабанщик». При должном финансировании и завершении ремонта, который длится уже больше 20 лет, лагерь сможет претендовать на роль всероссийского, уверена Лантратова.

«В Сатке есть замечательный детский лагерь „Барабанщик“, реконструкция которого затянулась на долгие годы. Когда-то он был любимым местом отдыха местных жителей», — пишет Яна Лантратова в своих соцсетях.

Лагерь «Барабанщик» закрылся на ремонт в начале двухтысячных, и строительные работы до сих пор продолжаются. По мнению Лантратовой, без федеральных средств ремонт, скорее всего, уже не завершить. Она выразила надежду, что вопрос с финансированием вскоре будет решен и лагерь вновь откроет свои двери.

«Барабанщик» расположен в прекрасном месте, где, к тому же, есть выход к реке. Место, при должном ремонте, сможет претендовать на роль не только областного лагеря, но и российского, уверена Яна Лантратова.

Ранее челябинский депутат Яна Лантратова спустилась в шахты УК «Южуралзолото группа компаний» (Пласт, Челябинская область). Компанию ей составил президент золотодобывающего предприятия, депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков, занимающий 91 место в рейтинге долларовых миллиардеров Forbes.

Ремонт в лагере идет больше 20 лет Фото с telegram-канала Яны Лантратовой

На завершение ремонт нужно федеральное финансирование, уверена Лантратова Фото с telegram-канала Яны Лантратовой