05 июня 2023

Депутат Госдумы от Челябинской области рассказала про лагерь, в котором ремонт длится больше 20 лет. Фото

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Лагерь в Сатке сможет стать всероссийским Фото:

Депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова рассказала про детский лагерь в Сатке «Барабанщик». При должном финансировании и завершении ремонта, который длится уже больше 20 лет, лагерь сможет претендовать на роль всероссийского, уверена Лантратова.

«В Сатке есть замечательный детский лагерь „Барабанщик“, реконструкция которого затянулась на долгие годы. Когда-то он был любимым местом отдыха местных жителей», — пишет Яна Лантратова в своих соцсетях.

Лагерь «Барабанщик» закрылся на ремонт в начале двухтысячных, и строительные работы до сих пор продолжаются. По мнению Лантратовой, без федеральных средств ремонт, скорее всего, уже не завершить. Она выразила надежду, что вопрос с финансированием вскоре будет решен и лагерь вновь откроет свои двери.

«Барабанщик» расположен в прекрасном месте, где, к тому же, есть выход к реке. Место, при должном ремонте, сможет претендовать на роль не только областного лагеря, но и российского, уверена Яна Лантратова.

Ранее челябинский депутат Яна Лантратова спустилась в шахты УК «Южуралзолото группа компаний» (Пласт, Челябинская область). Компанию ей составил президент золотодобывающего предприятия, депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков, занимающий 91 место в рейтинге долларовых миллиардеров Forbes.

Ремонт в лагере идет больше 20 лет
Ремонт в лагере идет больше 20 лет
На завершение ремонт нужно федеральное финансирование, уверена Лантратова
На завершение ремонт нужно федеральное финансирование, уверена Лантратова
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Депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова рассказала про детский лагерь в Сатке «Барабанщик». При должном финансировании и завершении ремонта, который длится уже больше 20 лет, лагерь сможет претендовать на роль всероссийского, уверена Лантратова. «В Сатке есть замечательный детский лагерь „Барабанщик“, реконструкция которого затянулась на долгие годы. Когда-то он был любимым местом отдыха местных жителей», — пишет Яна Лантратова в своих соцсетях. Лагерь «Барабанщик» закрылся на ремонт в начале двухтысячных, и строительные работы до сих пор продолжаются. По мнению Лантратовой, без федеральных средств ремонт, скорее всего, уже не завершить. Она выразила надежду, что вопрос с финансированием вскоре будет решен и лагерь вновь откроет свои двери. «Барабанщик» расположен в прекрасном месте, где, к тому же, есть выход к реке. Место, при должном ремонте, сможет претендовать на роль не только областного лагеря, но и российского, уверена Яна Лантратова. Ранее челябинский депутат Яна Лантратова спустилась в шахты УК «Южуралзолото группа компаний» (Пласт, Челябинская область). Компанию ей составил президент золотодобывающего предприятия, депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков, занимающий 91 место в рейтинге долларовых миллиардеров Forbes.
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Ссылки по теме
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