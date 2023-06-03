03 июня 2023

Челябинский депутат спустилась в шахту с миллиардером из списка Forbes. Фото

Депутат Яна Лантратова посетила шахты «Южуралзолота» в компании миллиардера Константина Струкова
© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова познакомилась с работой шахтеров Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова спустилась в шахты УК «Южуралзолото группа компаний» (Пласт, Челябинская область). Компанию ей составил президент золотодобывающего предприятия, депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков, занимающий 91 место в рейтинге долларовых миллиардеров Forbes.

«В городе Пласт прошла 10 километров по шахтам „Центральная“, „Восточная“, „Южная“ лидера золотодобывающей отрасли на Урале „Южуралзолота“. […] Президент предприятия, профессиональный шахтер Константин Струков рассказал, что впервые спустился в шахту в 16 лет», — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале.

Депутат отметила, что Струков ориентируется в шахтах «как дома». Лантратова призналась, что ощутила, насколько тяжел труд шахтеров.

Константин Струков является президентом УК «Южуралзолото группа компаний». Он входит в список долларовых миллиардеров, составленный Forbes. Его активы, по данным Forbes, составляют 1,3 миллиарда долларов США.

Константин Струков и Яна Лантратова
Константин Струков и Яна Лантратова
Фото:
Фото:

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова спустилась в шахты УК «Южуралзолото группа компаний» (Пласт, Челябинская область). Компанию ей составил президент золотодобывающего предприятия, депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков, занимающий 91 место в рейтинге долларовых миллиардеров Forbes. «В городе Пласт прошла 10 километров по шахтам „Центральная“, „Восточная“, „Южная“ лидера золотодобывающей отрасли на Урале „Южуралзолота“. […] Президент предприятия, профессиональный шахтер Константин Струков рассказал, что впервые спустился в шахту в 16 лет», — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале. Депутат отметила, что Струков ориентируется в шахтах «как дома». Лантратова призналась, что ощутила, насколько тяжел труд шахтеров. Константин Струков является президентом УК «Южуралзолото группа компаний». Он входит в список долларовых миллиардеров, составленный Forbes. Его активы, по данным Forbes, составляют 1,3 миллиарда долларов США.
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