Мэр Леонтьев сообщил об изменении уровня воды в Новой Каховке Леонтьев: уровень воды в Новой Каховке снизился 06 июня 2023 в 23:11 Размер текста - 17 + Ситуация находится под контролем, заявил Леонтьев Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Уровень воды в Новой Каховке Херсонской области начал спадать. Об этом заявил глава Владимир Леонтьев. «Уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Ситуация находится под контролем», — передает слова Леонтьева РИА Новости. Ранее Леонтьев сообщил о подрыве Каховской гидроэлектростанции украинскими военнослужащими. По его словам, в результате взрыва плотина ГЭС в Херсонской области обрушилась и территория начала затапливаться. Замлавы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев заявил, что возможно заражение воды в Новой Каховке в результате затопления кладбища после чрезвычайной ситуации на Каховской ГЭС. Уровень воды в Новой Каховке Херсонской области начал спадать. Об этом заявил глава Владимир Леонтьев. «Уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Ситуация находится под контролем», — передает слова Леонтьева РИА Новости. Ранее Леонтьев сообщил о подрыве Каховской гидроэлектростанции украинскими военнослужащими. По его словам, в результате взрыва плотина ГЭС в Херсонской области обрушилась и территория начала затапливаться. Замлавы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев заявил, что возможно заражение воды в Новой Каховке в результате затопления кладбища после чрезвычайной ситуации на Каховской ГЭС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям