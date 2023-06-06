06 июня 2023

Мэр Леонтьев сообщил об изменении уровня воды в Новой Каховке

Леонтьев: уровень воды в Новой Каховке снизился
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Повседневная жизнь. Пермь, камская гэс, камгэс, гидроэлектростанция, росгидро
Ситуация находится под контролем, заявил Леонтьев Фото:
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Уровень воды в Новой Каховке Херсонской области начал спадать. Об этом заявил глава Владимир Леонтьев.

«Уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Ситуация находится под контролем», — передает слова Леонтьева РИА Новости.

Ранее Леонтьев сообщил о подрыве Каховской гидроэлектростанции украинскими военнослужащими. По его словам, в результате взрыва плотина ГЭС в Херсонской области обрушилась и территория начала затапливаться. Замлавы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев заявил, что возможно заражение воды в Новой Каховке в результате затопления кладбища после чрезвычайной ситуации на Каховской ГЭС.

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Уровень воды в Новой Каховке Херсонской области начал спадать. Об этом заявил глава Владимир Леонтьев. «Уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Ситуация находится под контролем», — передает слова Леонтьева РИА Новости. Ранее Леонтьев сообщил о подрыве Каховской гидроэлектростанции украинскими военнослужащими. По его словам, в результате взрыва плотина ГЭС в Херсонской области обрушилась и территория начала затапливаться. Замлавы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев заявил, что возможно заражение воды в Новой Каховке в результате затопления кладбища после чрезвычайной ситуации на Каховской ГЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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