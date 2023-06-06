ТАСС: плотина Каховской ГЭС разрушена, идет затопление

Опора плотины Каховской ГЭС разрушилась, передает агентство
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась. Идет затопление территории. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник во властных структурах.
«Плотина не выдержала. Одна опора рухнула, и пошло затопление», — рассказал источник агентству. Ранее военкоры сообщали, что могло начаться затопление в ходе повреждения Каховской ГЭС. Затем глава Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг данные заявления.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!