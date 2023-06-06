ТАСС: плотина Каховской ГЭС разрушена, идет затопление

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Евгений Куйвашев в Алапаевске., река, вода, водопад, порог
Опора плотины Каховской ГЭС разрушилась, передает агентство Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась. Идет затопление территории. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник во властных структурах.

«Плотина не выдержала. Одна опора рухнула, и пошло затопление», — рассказал источник агентству. Ранее военкоры сообщали, что могло начаться затопление в ходе повреждения Каховской ГЭС. Затем глава Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг данные заявления.

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Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась. Идет затопление территории. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник во властных структурах. «Плотина не выдержала. Одна опора рухнула, и пошло затопление», — рассказал источник агентству. Ранее военкоры сообщали, что могло начаться затопление в ходе повреждения Каховской ГЭС. Затем глава Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг данные заявления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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