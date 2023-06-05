В Новой Каховке есть риск заражения воды из-за затопления кладбища

В Новой Каховке подтоплено кладбище, заявил Сергей Дмитриев (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Существует риск заражения воды в Новой Каховке Херсонской области в результате затопления кладбища после чрезвычайной ситуации на Каховской ГЭС. Об этом рассказал заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев.

«Подтоплено кладбище, это приведет к серьезному, большому заражению воды», — передает слова Дмитриева «Радио России». Он добавил, что заражение воды создаст трудности для местного населения. Ситуация требует внимания и мер, направленных на предотвращение возможных последствий ЧП, заключил замглавы города.

Утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил информацию о подрыве Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины. После взрыва плотина ГЭС в Херсонской области обрушилась и территория начала затапливаться. В связи с этим глава округа ввел режим чрезвычайной ситуации в городе. Разрушение плотины и затопление территории создают угрозу для местного населения и требуют срочных мер по охране жизни и здоровья людей.