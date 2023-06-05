05 июня 2023
04 июня 2023
03 июня 2023

В Новой Каховке есть риск заражения воды из-за затопления кладбища

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ивановское кладбище. Екатеринбург, могилы, кладбище, ивановское кладбище, некрополь
В Новой Каховке подтоплено кладбище, заявил Сергей Дмитриев (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Существует риск заражения воды в Новой Каховке Херсонской области в результате затопления кладбища после чрезвычайной ситуации на Каховской ГЭС. Об этом рассказал заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев.

«Подтоплено кладбище, это приведет к серьезному, большому заражению воды», — передает слова Дмитриева «Радио России». Он добавил, что заражение воды создаст трудности для местного населения. Ситуация требует внимания и мер, направленных на предотвращение возможных последствий ЧП, заключил замглавы города.

Утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил информацию о подрыве Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины. После взрыва плотина ГЭС в Херсонской области обрушилась и территория начала затапливаться. В связи с этим глава округа ввел режим чрезвычайной ситуации в городе. Разрушение плотины и затопление территории создают угрозу для местного населения и требуют срочных мер по охране жизни и здоровья людей.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Существует риск заражения воды в Новой Каховке Херсонской области в результате затопления кладбища после чрезвычайной ситуации на Каховской ГЭС. Об этом рассказал заместитель главы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев. «Подтоплено кладбище, это приведет к серьезному, большому заражению воды», — передает слова Дмитриева «Радио России». Он добавил, что заражение воды создаст трудности для местного населения. Ситуация требует внимания и мер, направленных на предотвращение возможных последствий ЧП, заключил замглавы города. Утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил информацию о подрыве Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины. После взрыва плотина ГЭС в Херсонской области обрушилась и территория начала затапливаться. В связи с этим глава округа ввел режим чрезвычайной ситуации в городе. Разрушение плотины и затопление территории создают угрозу для местного населения и требуют срочных мер по охране жизни и здоровья людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...