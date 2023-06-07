В Госдуме назвали новую цель спецоперации

Депутат ГД Затулин: ВС РФ должны отрезать Украину от Черного моря
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ВС РФ должны взять под контроль причерноморские территории Украины для устранения постоянной угрозы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия, в качестве одной из целей спецоперации, должна отсечь украинскую сторону от Черного моря. В противном случае возникнет постоянная угроза со стороны Киева для Крыма и всего Кавказа. Об этом заявил депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По словам депутата Госдумы России очень важно взять причерноморские территории украинской стороны. «Если Украина не будет отрезана не только от Азовского, но и от Черного моря — а это канал поступления вооружений и всего остального… Это еще и постоянная угроза не только для берегов Крыма, но и Кавказа — всех российских берегов [в регионе]», — сказал Константин Затулин. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявлял о необходимости отрезать украинские силы от Черного моря. Он говорил, что в случае потери доступа к морю, Киев потеряет поддержку стран НАТО, напоминает Life.

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Россия, в качестве одной из целей спецоперации, должна отсечь украинскую сторону от Черного моря. В противном случае возникнет постоянная угроза со стороны Киева для Крыма и всего Кавказа. Об этом заявил депутат Госдумы, первый заместитель главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По словам депутата Госдумы России очень важно взять причерноморские территории украинской стороны. «Если Украина не будет отрезана не только от Азовского, но и от Черного моря — а это канал поступления вооружений и всего остального… Это еще и постоянная угроза не только для берегов Крыма, но и Кавказа — всех российских берегов [в регионе]», — сказал Константин Затулин. Его слова приводит РИА Новости. Ранее эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявлял о необходимости отрезать украинские силы от Черного моря. Он говорил, что в случае потери доступа к морю, Киев потеряет поддержку стран НАТО, напоминает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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