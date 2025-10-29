Логотип РИА URA.RU
Поклонская прокомментировала решение стать Радведой

Поклонская: смена имени — это личная информация
29 октября 2025 в 12:46
Поводом для обсуждения стал пост Мардана, который заявил о смене Поклонской имени

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Смена имени — это персональные данные, которые являются личной информацией, защищенной законом. Так, прокомментировала слухи, о якобы смене своего имени на Радведу, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

«Мои персональные данные — это личная информация. <...> Личные тайны, личная жизнь — это то, что гарантирует закон. Вот и надо всем, в том числе, блогерам его соблюдать», — сказала Поклонская в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Поводом для обсуждения стал пост журналиста Сергея Мардана, который заявил о смене Натальей Поклонской имени на Радведу. В подтверждение своих слов он опубликовал в соцсетях фотографию судебных материалов, где якобы Поклонская фигурирует под новым именем. Однако подлинность этого снимка официально не подтверждена.

