Поклонская прокомментировала решение стать Радведой
Поводом для обсуждения стал пост Мардана, который заявил о смене Поклонской имени
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Смена имени — это персональные данные, которые являются личной информацией, защищенной законом. Так, прокомментировала слухи, о якобы смене своего имени на Радведу, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.
«Мои персональные данные — это личная информация. <...> Личные тайны, личная жизнь — это то, что гарантирует закон. Вот и надо всем, в том числе, блогерам его соблюдать», — сказала Поклонская в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Поводом для обсуждения стал пост журналиста Сергея Мардана, который заявил о смене Натальей Поклонской имени на Радведу. В подтверждение своих слов он опубликовал в соцсетях фотографию судебных материалов, где якобы Поклонская фигурирует под новым именем. Однако подлинность этого снимка официально не подтверждена.
