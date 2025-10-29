Совет Федерации одобрил корректировку параметров бюджета

Совет Федерации одобрил корректировку проекта бюджета страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совфед одобрил закон о корректировке параметров федерального бюджета России на 2025 год. Документ предусматривает сокращение доходов бюджета почти на 2 триллиона рублей, при этом общий объем расходов сохраняется. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.

«Общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей — до 36,562 триллиона рублей. Общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей», — следует из пленарного заседания, где были одобрены корректировки бюджета, одобренные Совфедом. В результате дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования.

Корректировки бюджета направлены на исполнение приоритетных государственных задач. В первую очередь, это выполнение социальных обязательств, обеспечение обороноспособности и достижение национальных целей развития, ранее обозначенных президентом.

