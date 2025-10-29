Совет Федерации одобрил корректировку параметров бюджета
Совет Федерации одобрил корректировку проекта бюджета страны
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Совфед одобрил закон о корректировке параметров федерального бюджета России на 2025 год. Документ предусматривает сокращение доходов бюджета почти на 2 триллиона рублей, при этом общий объем расходов сохраняется. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.
«Общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей — до 36,562 триллиона рублей. Общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей», — следует из пленарного заседания, где были одобрены корректировки бюджета, одобренные Совфедом. В результате дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования.
Корректировки бюджета направлены на исполнение приоритетных государственных задач. В первую очередь, это выполнение социальных обязательств, обеспечение обороноспособности и достижение национальных целей развития, ранее обозначенных президентом.
Ранее Госдума в третьем чтении одобрила поправки в бюджет на 2025 год, которые предусматривают снижение доходов на 1,944 трлн рублей при сохранении объема расходов. Увеличение дефицита бюджета будут покрывать за счет внутренних заимствований, без использования средств Фонда национального благосостояния. Дополнительное финансирование направлено на ключевые социальные и экономические программы, а также развитие ОПК и поддержку аграриев.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.