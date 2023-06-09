Один человек погиб в результате падения обломков британской ракеты Storm Shadow, которая направлялась на детский оздоровительный лагерь в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Одну ракету сбили, но две все же достигли цели. В результате один человек погиб, еще один получил ранения», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что ракеты летели в Бердянске, но потом были специально перенацелены на детский лагерь.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о ракетном ударе по пионерскому лагерю в Гениченском районе. Он отмечал, что две ракеты упали на территорию детской базы, передает «Царьград».
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