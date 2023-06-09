Сальдо сообщил о погибшем после удара ВСУ по детскому лагерю. Видео

09 июня 2023 в 21:24 Размер текста - 17 +

Ракеты были специально направлены на детский лагерь, заявил Владимир Сальдо Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один человек погиб в результате падения обломков британской ракеты Storm Shadow, которая направлялась на детский оздоровительный лагерь в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. «Одну ракету сбили, но две все же достигли цели. В результате один человек погиб, еще один получил ранения», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что ракеты летели в Бердянске, но потом были специально перенацелены на детский лагерь. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о ракетном ударе по пионерскому лагерю в Гениченском районе. Он отмечал, что две ракеты упали на территорию детской базы, передает «Царьград».

Один человек погиб в результате падения обломков британской ракеты Storm Shadow, которая направлялась на детский оздоровительный лагерь в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. «Одну ракету сбили, но две все же достигли цели. В результате один человек погиб, еще один получил ранения», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что ракеты летели в Бердянске, но потом были специально перенацелены на детский лагерь. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о ракетном ударе по пионерскому лагерю в Гениченском районе. Он отмечал, что две ракеты упали на территорию детской базы, передает «Царьград».