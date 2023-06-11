Российские солдаты уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Опорный пункт украинской армии на Южно-Донецком направлении был уничтожен российскими военнослужащими с помощью дрона. Кадрами уничтожения оборудованной позиции боевиков ВСУ поделились в Минобороны РФ.
«Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция боевиков ВСУ. По их опорному пункту был нанесен удар дроном, огневая позиция уничтожена вместе с солдатами Киева», — пишет пресс-служба МО РФ в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что российские солдаты уничтожили несколько полевых казарм ВСУ. Также была ликвидирована скрытая позиция противника с минометом.
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