Минобороны РФ показало кадры уничтожения дроном опорного пункта ВСУ. Видео

11 июня 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Российские солдаты уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Опорный пункт украинской армии на Южно-Донецком направлении был уничтожен российскими военнослужащими с помощью дрона. Кадрами уничтожения оборудованной позиции боевиков ВСУ поделились в Минобороны РФ. «Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция боевиков ВСУ. По их опорному пункту был нанесен удар дроном, огневая позиция уничтожена вместе с солдатами Киева», — пишет пресс-служба МО РФ в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что российские солдаты уничтожили несколько полевых казарм ВСУ. Также была ликвидирована скрытая позиция противника с минометом.

Опорный пункт украинской армии на Южно-Донецком направлении был уничтожен российскими военнослужащими с помощью дрона. Кадрами уничтожения оборудованной позиции боевиков ВСУ поделились в Минобороны РФ. «Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция боевиков ВСУ. По их опорному пункту был нанесен удар дроном, огневая позиция уничтожена вместе с солдатами Киева», — пишет пресс-служба МО РФ в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что российские солдаты уничтожили несколько полевых казарм ВСУ. Также была ликвидирована скрытая позиция противника с минометом.