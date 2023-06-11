Военные с Урала уничтожили несколько полевых казарм ВСУ

Мобилизованные уральские артиллеристы Южной группировки войск поразили несколько полевых казарм ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщил боец с позывным «Аргун».
«Мы уничтожили несколько казарм ВСУ в Первомайском на донецком направлении. Сейчас перенесли огонь подальше, где они пока были расслаблены», — передает слова солдата РИА Новости.
Артиллеристы поразили казармы по наводке операторов БПЛА батальона «Спарта». Удары были нанесены снарядами калибра 122 миллиметра по нескольким зданиям. Также солдаты с Урала уничтожили скрытую позицию с минометом противника.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 20222 года. Ранее URA.RU писало, что в спецоперации на стороне Украины задействованы граждане из стран Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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