Жители Троицка потребовали расселить постоянно горящий дом

Жители сообщают о череде пожаров в частично расселенном доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Троицка Челябинской области потребовали расселить дом, в котором регулярно происходят пожары. Об этом они сообщили в соцсетях.

«23 мая в одной из квартир вспыхнул сильный пожар из-за неисправной электропроводки. В муниципальных квартирах по соседству проживают пенсионеры и инвалиды, которые чудом спаслись из огня — жизнь женщины с ребенком от пожара сберегла железная дверь. Сейчас жильцы написали открытое письмо, также обратились в прокуратуру и СК, чтобы добиться благоприятных условий проживания после пожара», — сообщает Telegram-канал Readovka.

Жители утверждают, что в мэрии отправили погорельцев обратно, не предложив помощи. По их словам, ликвидация ЧП не происходила, хотя пожар уничтожил половину дома. Жильцы вынуждены дышать гарью и очень аккуратно пользоваться электропроводкой. При этом, по данным жителей, Государственная жилинспекция обследовала дом и заявила об угрозе нового пожара.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Троицкого муниципального района с просьбой прокомментировать ситуацию. К моменту публикации материала ответ на него не поступал.