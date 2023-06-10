10 июня 2023

Жители Троицка потребовали расселить постоянно горящий дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в заброшенных деревянных домах на улице Куйбышева. Екатеринбург, дым, пожар, дом, частный сектор, пожарные
Жители сообщают о череде пожаров в частично расселенном доме Фото:

Жители Троицка Челябинской области потребовали расселить дом, в котором регулярно происходят пожары. Об этом они сообщили в соцсетях.

«23 мая в одной из квартир вспыхнул сильный пожар из-за неисправной электропроводки. В муниципальных квартирах по соседству проживают пенсионеры и инвалиды, которые чудом спаслись из огня — жизнь женщины с ребенком от пожара сберегла железная дверь. Сейчас жильцы написали открытое письмо, также обратились в прокуратуру и СК, чтобы добиться благоприятных условий проживания после пожара», — сообщает Telegram-канал Readovka.

Жители утверждают, что в мэрии отправили погорельцев обратно, не предложив помощи. По их словам, ликвидация ЧП не происходила, хотя пожар уничтожил половину дома. Жильцы вынуждены дышать гарью и очень аккуратно пользоваться электропроводкой. При этом, по данным жителей, Государственная жилинспекция обследовала дом и заявила об угрозе нового пожара.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Троицкого муниципального района с просьбой прокомментировать ситуацию. К моменту публикации материала ответ на него не поступал.

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Жители Троицка Челябинской области потребовали расселить дом, в котором регулярно происходят пожары. Об этом они сообщили в соцсетях. «23 мая в одной из квартир вспыхнул сильный пожар из-за неисправной электропроводки. В муниципальных квартирах по соседству проживают пенсионеры и инвалиды, которые чудом спаслись из огня — жизнь женщины с ребенком от пожара сберегла железная дверь. Сейчас жильцы написали открытое письмо, также обратились в прокуратуру и СК, чтобы добиться благоприятных условий проживания после пожара», — сообщает Telegram-канал Readovka. Жители утверждают, что в мэрии отправили погорельцев обратно, не предложив помощи. По их словам, ликвидация ЧП не происходила, хотя пожар уничтожил половину дома. Жильцы вынуждены дышать гарью и очень аккуратно пользоваться электропроводкой. При этом, по данным жителей, Государственная жилинспекция обследовала дом и заявила об угрозе нового пожара. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Троицкого муниципального района с просьбой прокомментировать ситуацию. К моменту публикации материала ответ на него не поступал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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