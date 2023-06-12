Появилось видео убийства российского туриста в Стамбуле

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На кадрах запечатлен момент после нанесения удара ножом в грудь Фото:

В Сети появилось видео убийства российского туриста в центре Стамбула. Вскоре после получения ранения пострадавший скончался в больнице.

На кадрах запечатлен момент после того, как туристу был нанесен удар ножом в грудь. Постепенно пострадавший садится на землю в ожидании работников скорой медицинской помощи.

Ранее турецкое издание Haberturk сообщило, что четверо местных жителей Стамбула нанесли ножевые ранения в сердце российскому туристу, который позднее скончался в больнице. По данным издания, драка началась из-за кражи телефона у россиянина. Двое подозреваемых в убийстве были задержаны, однако полиция до сих пор разыскивает еще одного человека, связанного с этим инцидентом в Стамбуле.

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В Сети появилось видео убийства российского туриста в центре Стамбула. Вскоре после получения ранения пострадавший скончался в больнице. На кадрах запечатлен момент после того, как туристу был нанесен удар ножом в грудь. Постепенно пострадавший садится на землю в ожидании работников скорой медицинской помощи. Ранее турецкое издание Haberturk сообщило, что четверо местных жителей Стамбула нанесли ножевые ранения в сердце российскому туристу, который позднее скончался в больнице. По данным издания, драка началась из-за кражи телефона у россиянина. Двое подозреваемых в убийстве были задержаны, однако полиция до сих пор разыскивает еще одного человека, связанного с этим инцидентом в Стамбуле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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