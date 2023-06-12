ТАСС: задержаны подозреваемые в убийстве российского туриста в Стамбуле

В Стамбуле задержали подозреваемых в убийстве туриста из РФ
Двое подозреваемых в убийстве российского туриста в Стамбуле были задержаны. Еще одного человека разыскивает полиция, передает источник в полиции.
«Двое преступников, причастных к убийству гражданина РФ в Стамбуле, задержаны. Поиски третьего продолжаются», — передает ТАСС слова источника.
Турецкое издание Haberturk ранее сообщало, что четверо жителей Стамбула ударили ножом в сердце российского туриста. Он погиб в больнице. По предварительным данным, конфликт случился из-за кражи телефона у россиянина. URA.RU направляло запрос в посольство РФ в Турции.
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