ТАСС: задержаны подозреваемые в убийстве российского туриста в Стамбуле

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
В Стамбуле задержали подозреваемых в убийстве туриста из РФ Фото:

Двое подозреваемых в убийстве российского туриста в Стамбуле были задержаны. Еще одного человека разыскивает полиция, передает источник в полиции.

«Двое преступников, причастных к убийству гражданина РФ в Стамбуле, задержаны. Поиски третьего продолжаются», — передает ТАСС слова источника.

Турецкое издание Haberturk ранее сообщало, что четверо жителей Стамбула ударили ножом в сердце российского туриста. Он погиб в больнице. По предварительным данным, конфликт случился из-за кражи телефона у россиянина. URA.RU направляло запрос в посольство РФ в Турции.

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Двое подозреваемых в убийстве российского туриста в Стамбуле были задержаны. Еще одного человека разыскивает полиция, передает источник в полиции. «Двое преступников, причастных к убийству гражданина РФ в Стамбуле, задержаны. Поиски третьего продолжаются», — передает ТАСС слова источника. Турецкое издание Haberturk ранее сообщало, что четверо жителей Стамбула ударили ножом в сердце российского туриста. Он погиб в больнице. По предварительным данным, конфликт случился из-за кражи телефона у россиянина. URA.RU направляло запрос в посольство РФ в Турции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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