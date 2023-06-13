Житель ХМАО лишился денег при бронировании по интернету отеля в Абхазии

Житель Когалыма (ХМАО) перевел порядка 50 тысяч рублей мошенникам, когда пытался забронировать отель для отдыха в Абхазии. Telegram-канал «Полиция Югры» сообщает, что мужчина оформил путевку в Гагры на веб-сайте.
«47-летний когалымчанин планировал отдых в республике Абхазия, но стал жертвой мошенников: он оформил путевку в город Гагры на интернет-сайте. С мужчиной связался менеджер, убедил забронировать отель и оплатить 47 250 рублей», — указано в публикации.
Житель Когалыма перевел деньги на неизвестный счет, а после оплаты продавцы перестали выходить на связь. Полиция завела уголовное дело по обращению пострадавшего, силовики устанавливают подозреваемых.
Ранее URA.RU писало, что три жителя Сургута (ХМАО) купили фальшивые путевки в Абхазию через фишинговый сайт. Они перевели мошенникам порядка 64 000 рублей.
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