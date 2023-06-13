13 июня 2023
12 июня 2023

Житель ХМАО лишился денег при бронировании по интернету отеля в Абхазии

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Когалыма перевел мошенникам порядка 50 тысяч рублей за бронирование отеля в Гаграх Фото:

Житель Когалыма (ХМАО) перевел порядка 50 тысяч рублей мошенникам, когда пытался забронировать отель для отдыха в Абхазии. Telegram-канал «Полиция Югры» сообщает, что мужчина оформил путевку в Гагры на веб-сайте.

«47-летний когалымчанин планировал отдых в республике Абхазия, но стал жертвой мошенников: он оформил путевку в город Гагры на интернет-сайте. С мужчиной связался менеджер, убедил забронировать отель и оплатить 47 250 рублей», — указано в публикации.

Житель Когалыма перевел деньги на неизвестный счет, а после оплаты продавцы перестали выходить на связь. Полиция завела уголовное дело по обращению пострадавшего, силовики устанавливают подозреваемых.

Ранее URA.RU писало, что три жителя Сургута (ХМАО) купили фальшивые путевки в Абхазию через фишинговый сайт. Они перевели мошенникам порядка 64 000 рублей.

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Житель Когалыма (ХМАО) перевел порядка 50 тысяч рублей мошенникам, когда пытался забронировать отель для отдыха в Абхазии. Telegram-канал «Полиция Югры» сообщает, что мужчина оформил путевку в Гагры на веб-сайте. «47-летний когалымчанин планировал отдых в республике Абхазия, но стал жертвой мошенников: он оформил путевку в город Гагры на интернет-сайте. С мужчиной связался менеджер, убедил забронировать отель и оплатить 47 250 рублей», — указано в публикации. Житель Когалыма перевел деньги на неизвестный счет, а после оплаты продавцы перестали выходить на связь. Полиция завела уголовное дело по обращению пострадавшего, силовики устанавливают подозреваемых. Ранее URA.RU писало, что три жителя Сургута (ХМАО) купили фальшивые путевки в Абхазию через фишинговый сайт. Они перевели мошенникам порядка 64 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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