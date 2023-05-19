Жители Сургута оплатили фальшивые путевки в Абхазию через фиктивный сайт

20 мая 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

В общей сложности мошенники обогатились на 283 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трое жителей Сургута (ХМАО) стали жертвами мошенников, купив фальшивые путевки в один из пансионатов Абхазии через фишинговый сайт. Об этом сообщается на официальном портале УМВД России по ХМАО. «В дежурную часть УМВД России по городу Сургуту обратился 41-летний мужчина, который пояснил, что в середине апреля нашел в Интернете сайт одного из пансионатов в Абхазии и, после общения с менеджером путем переписки в мессенджере „WhatsApp“ и телефонного разговора, перевел порядка 64 000 рублей за путевки на трех человек. После оплаты сотрудник пансионата перестал выходить на связь, путевки мужчина не получил, и деньги ему возвращены не были», — говорится на сайте. Сообщается, что с аналогичными заявлениями обратились еще двое потерпевших. В общей сложности женщины перевели аферистам 219000 рублей. По всем фактам обращений возбуждены уголовные дела. Ранее URA.RU писало, что мошенники завербовали жителя Сургута, он забирал наличные у пенсионеров и переводил их на счета аферистов. Всего молодой человек перевел мошенникам более полутора миллионов, заработав 150 тысяч рублей.

Трое жителей Сургута (ХМАО) стали жертвами мошенников, купив фальшивые путевки в один из пансионатов Абхазии через фишинговый сайт. Об этом сообщается на официальном портале УМВД России по ХМАО. «В дежурную часть УМВД России по городу Сургуту обратился 41-летний мужчина, который пояснил, что в середине апреля нашел в Интернете сайт одного из пансионатов в Абхазии и, после общения с менеджером путем переписки в мессенджере „WhatsApp“ и телефонного разговора, перевел порядка 64 000 рублей за путевки на трех человек. После оплаты сотрудник пансионата перестал выходить на связь, путевки мужчина не получил, и деньги ему возвращены не были», — говорится на сайте. Сообщается, что с аналогичными заявлениями обратились еще двое потерпевших. В общей сложности женщины перевели аферистам 219000 рублей. По всем фактам обращений возбуждены уголовные дела. Ранее URA.RU писало, что мошенники завербовали жителя Сургута, он забирал наличные у пенсионеров и переводил их на счета аферистов. Всего молодой человек перевел мошенникам более полутора миллионов, заработав 150 тысяч рублей.