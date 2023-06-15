Замгубернатора ХМАО Золотухин завел своего ставленника Иревлина на пост вице-мэра Пыть-Яха

Бывший начальник полиции станет первым вице-мэром Пыть-Яха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора ХМАО Алексей Золотухин завел своего ставленника на пост первого вице-мэра самого скандального города Югры — Пыть-Яха. Эту позицию занимал он сам до назначения в окружное правительство. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что вице-мэром города, известного оппозиционной думой, громкими отставками и постоянными скандалами, станет бывший глава городской полиции Олег Иревлин, который весной ушел в отставку из силового ведомства.

«Золотухин пролоббировал своего ставленника на должность первого вице-мэра. Назначение на этот пост человека, совершенно не знакомого со сферой строительства (кроме внутрипола Иревлину придется курировать и ее — прим. URA.RU), может стать проблемой для главы города Александра Морозова. Он хотел отдать должность начальнику управления архитектуры Кравченко, но Золотухин настоял на кандидате не из команды мэра», — сообщает инсайдер.

Другой информатор агентства из числа политэлит Пыть-Яха подтвердил, что кандидатура Иревлина одобрена. «Он должен приступить к своим обязанностям в понедельник, 19 июня», — уточнил собеседник.

В мэрии журналисту агентства сообщили, что официальной информации о назначении первого зама главы пока нет. «На сегодняшний день должность первого заместителя остается свободной. Как только будет принято соответствующее кадровое решение, мы сообщим об этом», — прокомментировала вице-мэр Пыть-Яха Татьяна Чулакова.

Ранее URA.RU писало о планах главы города назначить замом начальника управления архитектуры Кравченко. Ранее он курировал стройки в Пыть-Яхе, но в эпоху массовых отставок в городе покинул пост вице-мэра и вернулся в администрацию в январе.