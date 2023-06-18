Минобороны России показало кадры уничтожения бронетранспортеров ВСУ вертолетомКа-52

Минобороны России показало кадры уничтожения бронетранспортеров ВСУ вертолетом Ка-52
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ВС РФ уничтожили несколько украинских БТР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. Видео опубликовано в telegram-канале ведомства.

«Экипаж вертолета Ка-52, обнаружив движение двух бронетранспортеров противника с личным составом, применил управляемые ракеты», — сообщает Минобороны РФ. В результате удара движущаяся на большой скорости украинская техника была полностью уничтожена вместе с экипажами.

Ранее российские военные уничтожили три танка ВСУ за 20 минут боя у Орехова в Запорожье. Об этом сообщили российские военкоры. Также в Запорожской области была разбита половина танков Leopard 2R, переданных Финляндией.

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Министерство обороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. Видео опубликовано в telegram-канале ведомства. «Экипаж вертолета Ка-52, обнаружив движение двух бронетранспортеров противника с личным составом, применил управляемые ракеты», — сообщает Минобороны РФ. В результате удара движущаяся на большой скорости украинская техника была полностью уничтожена вместе с экипажами. Ранее российские военные уничтожили три танка ВСУ за 20 минут боя у Орехова в Запорожье. Об этом сообщили российские военкоры. Также в Запорожской области была разбита половина танков Leopard 2R, переданных Финляндией.
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