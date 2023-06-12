12 июня 2023

Helsingin Sanomat: ВСУ потеряли половину переданных Финляндией танков Leopard

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Нато.вооружение. техника. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Известно о трех уничтоженных «Леопардах», переданных Финляндией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные потеряли половину танков Leopard 2R, переданных Финляндией. Техника была уничтожена в Запорожской области.

«Украина, вероятно, потеряла три из шести немецких танков Leopard 2R, переданных Финляндией. Фотографии, сделанные в Запорожской области позволяют сделать вывод, что танки были уничтожены», — сообщило издание Helsingin Sanomat.

Ранее Минобороны РФ раскрыло число уничтоженных немецких танков Leopard. Общие потери бронемашин на Южно-Донецком направлении составили 28 танков, из них 8 «Леопардов». Российские военные успешно отражают контрнаступлление ВСУ. Кадры уничтоженной техники показали российские военкоры и Минобороны.

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Украинские военные потеряли половину танков Leopard 2R, переданных Финляндией. Техника была уничтожена в Запорожской области. «Украина, вероятно, потеряла три из шести немецких танков Leopard 2R, переданных Финляндией. Фотографии, сделанные в Запорожской области позволяют сделать вывод, что танки были уничтожены», — сообщило издание Helsingin Sanomat. Ранее Минобороны РФ раскрыло число уничтоженных немецких танков Leopard. Общие потери бронемашин на Южно-Донецком направлении составили 28 танков, из них 8 «Леопардов». Российские военные успешно отражают контрнаступлление ВСУ. Кадры уничтоженной техники показали российские военкоры и Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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