Украинские военные потеряли половину танков Leopard 2R, переданных Финляндией. Техника была уничтожена в Запорожской области.
«Украина, вероятно, потеряла три из шести немецких танков Leopard 2R, переданных Финляндией. Фотографии, сделанные в Запорожской области позволяют сделать вывод, что танки были уничтожены», — сообщило издание
Ранее Минобороны РФ раскрыло число уничтоженных немецких танков Leopard. Общие потери бронемашин на Южно-Донецком направлении составили 28 танков, из них 8 «Леопардов». Российские военные успешно отражают контрнаступлление ВСУ. Кадры уничтоженной техники показали российские военкоры и Минобороны.
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